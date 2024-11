Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen in Schelklingen endete am Dienstag mit einem Messerangriff. Ein 14-Jähriger ging dabei offenbar gezielt auf Hals und Kopf seines Kontrahenten los.

Ein 14-jähriger Jugendlicher soll am Dienstag in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) einen Gleichaltrigen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Ein Richter hat inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Ulm am Donnerstag mit.

Streit vor der Jugendeinrichtung St. Konradihaus

Die beiden Jugendlichen hatten sich demnach vor der Jugendeinrichtung St. Konradihaus, in der beide wohnen, gestritten. Laut Zeugenaussagen wollte der mutmaßliche Täter den anderen 14-Jährigen gezielt an Hals und Kopf verletzen.

Das Opfer wurde mit oberflächlichen Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei nahm den Angreifer in der Jugendeinrichtung in Schelklingen fest. Die Hintergründe der Tat und das Motiv sind bisher unklar.