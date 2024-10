Fehlalarm: Evakuierung nach Sprengstoff-Alarm in Neu-Ulm

In einer Spedition in Neu-Ulm hat es am Donnerstagnachmittag einen Sprengstoff-Alarm gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert. Gefunden wurde nichts.

Das Gebäude einer Spedition in Neu-Ulm ist am Donnerstagnachmittag evakuiert worden. Dort hatte ein Sprengstoff-Detektor angeschlagen. In der Firma war laut Polizei Frachtgut kontrolliert worden. Dabei schlug ein spezieller Sprengstoff-Detektor an. Deswegen wurde das Gebäude geräumt. Rund 80 Beschäftigte wurden in Sicherheit gebracht. Der Bereich wurde abgesperrt. Frachtgut wurde auf Sprengstoff überprüft Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, wurde das Frachtgut von einer Technischen Einsatzgruppe der Polizei auf Sprengstoff überprüft. Das Gerät wurde zerlegt, Sprengstoff wurde nicht gefunden. Das Logistikunternehmen liegt direkt an der Bahnstrecke Ulm-Augsburg. Wegen des Einsatzes war vorübergehend eine Fußgängerbrücke über die Bahnlinie gesperrt. Nach Informationen der Polizei ist bei dem Zwischenfall niemand verletzt worden.