Bombenfund in Ulm: Evakuierung läuft

Auf einer Baustelle in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs ist am Montagabend eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Polizei will im Umkreis von 300 Metern evakuieren. Auch der Zugverkehr ist betroffen.

Bei Bauarbeiten auf einer Großbaustelle in der Nähe des Hauptbahnhofs in Ulm ist am Nachmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Wie die Polizei auf dem Nachrichtenkurzdienst X mitteilt, will der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe noch im Laufe des Abends entschärfen oder sprengen, sobald die Evakuierung abgeschlossen ist.

Das Gebiet in einem Radius von 300 Metern um den Blindgänger soll evakuiert werden. Rund 2.800 Menschen sind nach ersten Schätzungen betroffen. Die Evakuierten können in der Sporthalle des Kepler-Gymnasiums unterkommen. Mobilitätseingeschränkte Anwohner können durch den Rettungsdienst in eine Pflegeeinrichtung gebracht werden, teilt die Polizei mit. Wer die Hilfe in Anspruch nehmen will, könne sich telefonisch bei der Stadt Ulm melden, damit ein Transport organisiert wird.

Eine Anwohnerin sagte dem SWR, sie gehe jetzt in die Kepler-Schule und warte dort bis sie wieder nach Hause darf. Ein mulmiges Gefühl habe sie wegen der Bombe keins. Es seien schon so viele Fliegerbomben entschärft worden, da werde es hier in Ulm sicher auch nicht schief gehen.

Dieses Gebiet wird nach Angaben der Stadt Ulm evakuiert. Stadt Ulm

Das betroffene Grundstück liegt an der Ecke Neutorstraße/Karlstraße. Dort entsteht momentan ein Gebäudekomplex mit Wohnungen und Geschäften.

Evakuierung und Entschärfung noch heute - Bitte #RTAuf der Baustelle in der Neutorstraße/ Karlstraße wurde heute Nachmittag eine Fliegerbombe gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat weitere Maßnahmen noch für heute Abend angesetzt. Infos zur Evakuierung folgen in Kürze. pic.twitter.com/5wbevDus3h

Die Straßen rund um den Bombenfundort sind mittlerweile gesperrt. Auch Busse und Straßenbahnen fahren dort keine mehr. Die Polizei rät dazu, die Innenstadt weiträumig zu umfahren. Der am Montag gestartete Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz sei von der Evakuierung nicht betroffen, so ein Sprecher der Polizei.

Zugverkehr aufgrund der Entschärfung beeinträchtigt

Mehrere Regionalzüge fallen aufgrund der Bombenentschärfung aus. Wie die Bahn mitteilt, sind davon die Verbindungen zwischen Ulm und Aalen, Wendlingen, Stuttgart und Donaueschingen betroffen. Auch auf den Strecken in Richtung Biberach und Lindau kann es zu vereinzelten Zugausfällen kommen. Die Streckensperrung gilt allerdings erst ab 23:30 Uhr und soll wohl bis spät in die Nacht gehen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.