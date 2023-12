per Mail teilen

Der Deal ist komplett: Die Zollernalb-Kaserne in Meßstetten wird ab 2025 zum Gewerbepark. Vom Bundestag gab es dafür jetzt grünes Licht. Noch leben Flüchtlinge in der Kaserne.

Schon im September hat der Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb (IIGP) das ehemalige Bundeswehrgelände in Meßstetten im Zollernalbkreis gekauft. Er will daraus einen Gewerbepark machen. Jetzt gab es dafür grünes Licht vom Bundestag. Was mit den Geflüchteten aus der Ukraine passiert, die gerade auf dem Gelände untergebracht sind, ist noch unklar.

Kaserne in Meßstetten wird am ersten Januar übernommen

Zum ersten Januar wird der Zweckverband IIGP das rund 51 Hektar große Gelände der ehemaligen Kasernen vom Bund übernehmen, so die Stadt Meßstetten. Der IIGP hat das jeweilige Okay der Gemeinderäte aus Meßstetten, Albstadt, Balingen, Nusplingen und Obernheim bekommen. Die Kommunen sind am Verband beteiligt. Auch der Deutsche Bundestag hat noch vor Weihnachten zugestimmt.

Dem großen Deal vorausgegangen waren jahrelange zähe Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und Politikern auf Landes- und Bundesebene.

Der Zweckverband will Anfang 2024 damit beginnen, das Gelände für den Gewerbepark vorzubereiten. Erste Unternehmen können sich laut Verband dann 2025 dort einrichten. Unter anderem will eine Mannheimer Firma eine Anlage bauen, die Bioabfälle vergärt.

Was passiert mit den Geflüchteten auf dem Kasernengelände?

Für die rund 400 ukrainischen Flüchtlinge, die zurzeit in der ehemaligen Kaserne leben, müssen neue Unterkünfte gefunden werden, erklärte Frank Schroft, Bürgermeister von Meßstetten im September. Der Zweckverband möchte Anfang des Jahres mit Land und Landkreis klären, wie genau es weitergeht.