Seit Samstagvormittag hat die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen ihre Tore offen. Auf dem Messegelände können Besuchende neun Tage lang die neusten Trends kennenlernen und testen.

In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat am Samstagvormittag die Südwest Messe begonnen. Eröffnet wurde sie von dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU) und Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU). Rund 500 Aussteller sind auf der zweitgrößten Verbrauchermesse Baden-Württembergs zu sehen. Bis zum 2. Juni ist die Messe jeden Tag von 9 bis 18 Uhr auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen geöffnet.

In insgesamt 17 Hallen und auf dem Freigelände sind Unternehmen, Verbände und Vereine vertreten. Die Besucherinnen und Besucher können die unterschiedlichsten Produkte vor Ort testen und vergleichen. Zum Beispiel in Sachen Bauen und Wohnen, Haushalt und Garten, Freizeit, Mode und Kulinarik. Auch für Kinder ist mit einem Kinderland etwas geboten.

Reporter Sebastian Bargon hat für einen Radiobeitrag auf SWR4 von den Neuigkeiten auf der Messe berichtet:

Neuigkeiten und Trends bei der diesjährigen Südwest Messe

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch der Bereich Gesundheit und Sport ein Thema. So sollen Interessierte etwa erfahren, warum Muskelaufbau-Training im Alter immer wichtiger wird und was gesunde Ernährung eigentlich bedeutet. Regionale Fitnessstudios und Sportvereine laden zum Mitmachen ein. Zum Beispiel können Besucherinnen und Besucher eine elektronische Kletterwand besteigen. Und wer möchte, kann unter Anleitung von Trainern Box-Schläge erlernen.

Auf der Südwest Messe geht es 2024 sportlich zu: In einem Ring können sich alle Besucherinnen und Besucher am Boxen ausprobieren.

In anderen Bereichen werden Innovationen, wie beispielsweise Räucherboxen mit Kräutermischungen vorgestellt, die Insekten ganz ohne Giftstoffe vertreiben sollen. Hausbesitzer und Vermieter können sich von Fachbetrieben darüber beraten lassen, welche Energie für ihr Haus die passende ist. Berater geben Auskunft über Photovoltaik-Module, Gas-Brennwert-Systeme, Infrarotheizungen oder Kaminöfen. Pünktlich zur Garten-Saison können zudem Outdoor-Möbel getestet werden. Auch Hochbeete oder Gewächshäuser werden gezeigt.

Polizei und Rettungskräfte geben Tipps für den Alltag

Wie kann ich mich vor Einbrechern schützen? Was mache ich bei Stromausfall? Oder wie funktioniert ein Feuerlöscher? Wie man im Ernstfall am besten reagiert, zeigen unter anderem Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz, Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungskräfte in einer Sondermesseschau, die ab Donnerstag bis zum 2. Juni stattfindet.

Die Stadt Villingen-Schwenningen informiert bei einem Stand über den Etappen-Stopp des Radrennens "Deutschland Tour" und die Lange Schwenninger Kulturnacht. Außerdem will sie Auskunft über die Zukunft der Schwimmbäder geben.

Eintritt kostet zwischen vier und acht Euro

Ermäßigte Karten für die Messe gibt es an Vorverkaufsstellen. Für Erwachsene kostet das Ticket ermäßigt 5,50 Euro, im normalen Tarif an der Tageskasse 8 Euro. Für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren kostet das Ticket ermäßigt 4 Euro statt 5,50 Euro.