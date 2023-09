Mössingen: Das Problem mit der Unterbringung Geflüchteter

Vom Land über den Landkreis in die Kommune

Das Land Baden-Württemberg bekommt geflüchtete Menschen nach dem Königsteiner Schlüssel zugeteilt. Die Geflüchteten kommen dann zuerst in die Erstaufnahmestellen. Dort werden die Menschen registriert und bekommen zum Beispiel einen Gesundheitscheck.

Nach ein paar Wochen wechselt die Zuständigkeit in der Regel an den Landkreis, zum Beispiel den Kreis Tübingen. Dieser muss dann dafür sorgen, dass die vom Land zugeteilten geflüchteten Menschen im Kreisgebiet unterkommen. Menschen aus der Ukraine bleiben in dieser vorläufigen Unterbringung sechs Monate, Asylbewerber zwei Jahre. In dieser Zeit durchlaufen viele Asylbewerber zum Beispiel ihre Asylverfahren. Ab der vorläufigen Unterbringung gilt die Schulpflicht für Kinder, so das Landratsamt Tübingen.

Nach dieser Zeit verteilt der Kreis die geflüchteten Menschen anteilig der Bevölkerungszahl an die Kommunen. Dort sollen die Menschen dann in der sogenannten Anschlussunterbringung Zuflucht finden. Die Stadt Mössingen nimmt laut OB Bulander etwa zehn Prozent aller Geflüchteten aus dem Kreis Tübingen auf. Die geplanten Gebäude in Belsen soll dann als eine solche Anschlussunterbringung dienen.