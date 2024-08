Erste Hilfe bei Badeunfällen: Was tun?

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr 378 Menschen in Deutschland ertrunken. Die meisten davon in Seen, Teichen und Flüssen. Um bei Badeunfällen Hilfe zu leisten, gibt es hier ein paar Tipps:

Wenn man sieht, dass ein Badegast zu ertrinken droht: Immer als erstes einen Notruf absetzen. Den Ertrinkenden selbst aus dem Wasser retten sollte man nur, wenn man auch genügend Kraft und Ausdauer hat. Dann sollte man aber nur mit Surfbrett, Luftmatratze oder einem anderen schwimmfähigen Gegenstand rausschwimmen und sich von hinten an die Person annähern. Denn die ertrinkende Person wird in ihrer Panik nach allem greifen, was sie umgibt und könnte andere Menschen mit herunterziehen.

Zurück an Land müssen die Retter sofort erste Hilfe leisten. Bei einem Atemstillstand ist eine Herzdruckmassage nötig. Das heißt: 30 Mal auf die Brust drücken, dann zwei Mal beatmen. Das wird so lange wiederholt, bis der Rettungsdienst eintrifft oder bis Kreislauf und Atmung wieder funktionieren. Auf keinen Fall sollte man versuchen, Wasser aus Lungen oder Magen zu entfernen. Das kostet wertvolle Zeit.

Wenn die gerettete Person atmet, hilft die Stabile Seitenlage. In allen Fällen muss die Person vor Unterkühlung geschützt werden, also: abtrocknen und in trockene Tücher oder eine Rettungsfolie wickeln.