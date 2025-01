per Mail teilen

Die Radiofrequenz des Südwestrundfunks u.a. im Bereich Tübingen ist derzeit nicht erreichbar. Der Grund sind Wartungsarbeiten am Senderstandort Raichberg im Zollernalbkreis.

Von Montag bis Mittwoch, 20.- 22. Januar, gibt es zwischen 08:35 und 17:00 Uhr mehrere Unterbrechungen der UKW- und DAB+-Ausstrahlung des SWR. Betroffen sind Programme im Bereich südwestliche Schwäbische Alb, Zollernalbkreis, Kreis Tübingen und in Teilen der Kreise Freudenstadt und Rottweil. Der Grund: Reparaturen und Wartung an den Sendeantennen am Sender Raichberg .

Betroffen sind die Frequenzen UKW: SWR1 BW (88,3 MHz) - SWR Kultur (91,8 MHz) - SWR3 (94,3 MHz) - SWR4 Tübingen (107,3 MHz)

DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)