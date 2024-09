Über 3,5 Kilo wiegt das Prachtexemplar: Mit der Zwiebel in XXL-Version hat Rolf Böhland aus Emmingen-Liptingen abgeräumt. In seinem Garten wächst aber noch viel mehr Riesengemüse.

Rolf Böhland aus Emmingen Liptingen (Kreis Tuttlingen) baut Gemüse an - und zwar die ganz dicken Dinger. In diesem Jahr hat er mit einer Zwiebel einen Rekord geknackt: Mit 3,556 Kilo ist sie offiziell die schwerste Zwiebel, die in Deutschland je gewogen wurde.

Kreis Tuttlingen: Zwiebel bricht Rekorde

Rolf Böhland ist kein gewöhnlicher Hobbygärtner. Der 37-Jährige baut Riesengemüse an und fährt damit auf Wettbewerbe, wo die schwersten und längsten Expemplare ausgezeichnet werden. Und in diesem Jahr hat Böhland abgeräumt. Bei der Mitteldeutschen Riesengemüse-Wiegemeisterschaft. Dort hat er nicht nur den Rekord für die schwerste Zwiebel Deutschlands geknackt, sondern auch die ersten Plätze für den schwersten Kohl (14,8 kg), den längsten Rettich (1,40 m) und die schwerste Gurke (4,1 kg) sowie die längste Gurke (69,7 cm) gewonnen. Auch den Bundeswettbewerb konnte er mit einer seiner Riesenzwiebeln für sich entscheiden.

Hobbygärtner: Gemüse braucht viel Pflege

Dass Böhlands Gemüse so groß wird, liegt nicht etwa am guten Boden in Emmingen-Liptingen. Hinter den XXL-Zwiebeln, Gurken und Rettichen steckt ganz schön viel Kalkül. Dem SWR erzählt Böhland, dass er spezielles Saatgut von Züchtern aus England bestellt und er pflanzt diese in eine besonders nährstoffreiche Erde ein. Seine Jungpflanzen zieht er unter künstlicher Beleuchtung heran und wenn sie groß sind, gießt und düngt er sie fleißig. Dafür könne er an einem Tag auch mal 150 Liter Wasser verbrauchen, sagt er.

Böhlands Ziel: Größere Zwiebeln und mehr Rekorde

Und das schönste an der Ernte: Die meisten Gemüsesorten kann man trotz ihrer Übergröße gut essen. Mit seinen XXL-Karotten habe er schon einen Salat zubereitet, sagt Böhland, der habe acht Leute satt gemacht. Nur die Gurken und der Rettich seien nicht mehr genießbar. Und die Rekordzwiebel? Die hat Böhland noch nicht angerührt. Einen Teil der Zwiebel möchte er wieder einpflanzen, damit sie nächstes Jahr neue Samen abwirft. Denn auch in Zukunft will Böhland mit den Zwiebeln Rekorde knacken.