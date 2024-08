Zucchinis, Auberginen, Kürbisse: Hobbygärtner des Gartenbauvereins Oftersheim freuen sich in diesem Jahr über "Riesengemüse".

Die Gemüse-Ernte bei einigen Hobbygärtnern des Gartenbauvereins Oftersheim "Oberer Wald" (Rhein-Neckar-Kreis) fällt dieses Jahr besonders groß aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Zucchini, Auberginen, Rhabarber und Kürbisse haben bei ihnen XXL-Format. Grund dafür, sagen die Hobbygärtner, sei das wechselhafte Sommerwetter gewesen. Es gab viel Sonne, aber auch viel Regen.

Hobbygärtner bei der Ernte: Kürbis mit fast einem Meter Durchmesser

Simon Trauner ist mächtig stolz. Sein absolutes Highlight liegt im hinteren Teil seines Gartens: Ein riesengroßer Kürbis. Er hat fast einen Meter Durchmesser und wiegt rund hundert Kilogramm, schätzt der 33-Jährige. Er freue sich jetzt schon darauf, eine Kürbissuppe daraus zu machen. Und noch etwas sei in diesem Jahr besonders, so Trauner: Er musste in seinem Garten nicht viel gießen. Das wechselhafte Sommerwetter mit viel Regen habe dafür gesorgt, dass er nur einmal seine Regenwasser-Tonne leer schöpfen musste. Das müsse er normalerweise mindestens zweimal machen.

Der Kürbis von Hobbygärtner Simon Trauner hat einen Durchmesser von fast einem Meter. SWR

Da es viel geregnet hat, habe ich dieses Jahr sehr viel weniger Wasser gebraucht, als in den vergangenen Jahren.

Zucchini doppelt so schwer wie in vergangenen Ernte-Jahren

Einige Zucchini seien in diesem Jahr bei ihm besonders groß ausgefallen, sagt Simon Trauner - 50 cm lang und mindestens doppelt so schwer wie in den vergangenen Ernte-Jahren. Sie seien sehr schnell gewachsen und groß geworden. Voller Stolz zeigt er einer SWR-Reporterin eine übergroße, gelbe Zucchini. Er freue sich jetzt schon darauf, sie zu essen; kein Gemüse schmecke ihm nämlich besser, als das aus dem eigenen Garten.

Voller Stolz zeigt Hobbygärtner Karl-Heinz Wilhelm seine große Aubergine. SWR

Oftersheimer Hobbygärtner mit Familientradition

Karl-Heinz Wilhelm ist Hobbygärtner durch und durch. Schon seine Eltern und Großeltern hatten einen Kleingarten. Jedes Jahr werde gut geerntet. Egal ob Tomaten, Rote Bete, Gurken, Kohlrabi oder Kürbis. Dieses Jahr sind einige Gemüsesorten riesig geworden, freut sich der Rentner. Stolz hält er eine große, dunkel-violette Aubergine in der Hand, die noch am Strauch hängt. Immer wieder würden neue Blüten sprießen. Er werde dieses Jahr viel länger Auberginen ernten können, als in den Jahren zuvor. Ein Tipp des SWR-Gartenexperten habe ihm geholfen. Immer wieder würden neue Zucchinis nachwachsen und 2024 für eine besonders reichhaltige Ernte sorgen, so Karl-Heinz Wilhelm.

Der SWR Gartenexperte hat gesagt, dass man das "ausgeizen" (das Entfernen überflüssiger Seitentriebe aus den Blattachseln der Pflanzen) muss, was ich dieses Jahr gemacht habe. Daraufhin habe ich sehr viele Auberginen geerntet.

Der riesengroße Rhabarber von Hobbygärtner Karl-Heinz Wilhelm wächst dieses Jahr sogar aus dem Beet heraus. SWR

Gemüse-Ernte in Gartenbauverein in Oftersheim: Mehr Bio geht nicht

Und auch der Rhabarber sei so groß wie nie, freut sich Hobbygärtner Wilhelm. Mit einem Durchmesser von rund einem Meter bedecke er dieses Jahr besonders viel Boden. Er werde wohl noch weiter aufgehen bei dem schönen Wetter, vermutet er. Schon jetzt wachse er weit über das Beet hinaus, bis auf den Gehweg im Garten. Gemüse aus dem eigenen Garten habe einfach viel mehr Geschmack, als das aus dem Supermarkt. Da würden die Rote Bete ja "nur nach Erde und Dreck schmecken", sagt Karl-Heinz Wilhelm. Sein Gemüse schmecke dagegen einfach noch nach Gemüse. Mehr Bio gehe einfach nicht.