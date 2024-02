Der Zollernalbkreis will 400 Millionen Euro in ein Zukunftsprojekt investieren. In der Nähe von Balingen-Dürrwangen soll eine Zentralklinik für den gesamten Kreis entstehen.

Am Freitag haben die Kreisverwaltung und das Zollernalb-Klinikum über die konkreten Pläne für ein zentrales Krankenhaus informiert. Die beiden bisherigen Standorte des Zollernalbklinikums - Balingen und Albstadt - sollen mit all ihren Abteilungen am neuen Standort unter ein Dach kommen. Die Planungen für das Zentralklinikum Zollernalb laufen schon seit Jahren. Jetzt muss noch der Kreistag über den Bau abstimmen.

Rund 400 Millionen Euro wird der Klinikneubau voraussichtlich kosten. Über die Hälfte davon will der Zollernalbkreis über Kredite finanzieren. Das Land wird voraussichtlich 160 Millionen Euro als Förderung zuschießen. In der kommenden Zeit werde der Landkreis wieder Bürgerdialoge veranstalten, so Landrat Günther-Martin Pauli (CDU). Man wolle die Fragen der Menschen im Zollernalbkreis beantworten sowie Bedenken und Anregungen zum Projekt aufnehmen.

Klinikleiter Hinger: "Aktuell sind wir nicht zukunftsfähig"

Ein Zentralklinikum sei für den Landkreis absolut notwendig, sagt der Leiter des Zollernalb-Klinikums Gerhard Hinger. Das bisherige Modell, die Abteilungen der Klinik auf zwei Standorte zu verteilen, sei nicht zukunftsfähig. "Zwei Standorte werden uns das wirtschaftliche Überleben massiv schwer machen." Außerdem muss das Klinikum seine Strukturen in den nächsten Jahren an die Vorgaben der Krankenhausreform anpassen.

Ein Beispiel sei etwa die Gastroenterologie, also der Fachbereich, der sich mit Magen-Darm-Erkrankungen befasst. Der liegt aktuell in Balingen. Wenn ein Patient dort etwa Darmkrebs diagnostiziert bekommt, muss er operiert werden. Die Operationen finden dann aber in Albstadt statt. Eigentlich gehören laut Klinikchef Hinger beide Stationen als "Darmzentrum" zusammen an einen Standort.

Klinik-Neubau soll 2031 an den Start gehen

Wenn der Kreistag den Bau in seiner nächsten Sitzung beschließt, können die Bauarbeiten im Frühjahr 2026 beginnen. Vier Jahre lang soll gebaut werden. Im Jahr 2031 ist die Einweihung geplant. Ab dann würden Abteilungen Schritt für Schritt in den Neubau umziehen.