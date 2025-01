Gräfin Mechthild, Hofnarr Halberdrein samt Fanfaren und Ahland zum Anfassen: Im SWR Studio Tübingen präsentiert sich die Narrenzunft Rottenburg zum 100-jährigen Jubiläum.

Ob Rottenburger Pompele oder der Ahland, die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet - sie alle kommen am 21. Januar in das Hörspielstudio des SWR auf den Österberg. Einmal die Traditionen der "Raudeburger Fasnet" hautnah erleben, das ist die Idee, die dahintersteckt. Und närrische Traditionen gibt es in Rottenburg viele. Für Live-Musik durch die "Hexa-Quetscher" ist auch gesorgt, denn die Fasnet lebt in Rottenburg auch von ihren Fasnets-Liedern.

Fasnet en Raudeburg des isch die scheegst uff dr Welt. Oahmol en Raudeburg, ällweil en Raudeburg, weils oam dann neanedsmaih gfällt ...

Beim Abstauben an Dreikönig haben sie das Sagen: die Stadthexen der Narrenzunft Rottenburg. Auch im SWR Studio Tübingen stauben sie ab. SWR Edi Graf

Von den neun Rottenburger Stadthexen mit ihren Beihexen werden nur eine Handvoll ins Studio passen. Sie eröffnen, wie sonst am Abend von Dreikönig, die Raudeburger Fasnet durch das "Abstauben". Ulk und Spuk gehören dazu und machen nicht nur den Hexen sichtlich Spaß.

Bogges-Echtzeitschminken und die Gräfin der Narrenzunft Rottenburg

Ein Quartett des Rottenburger Fanfarenzugs kündigt den Auftritt der Gräfin Mechthild und ihres Hofnarren Halberdrein an. Die beiden rufen die Fasnet aus, so wie sonst am "Schmotzigen Dausteg" vom Balkon des Rathauses in Rottenburg.

Die Laufnarren, genannt Bogges, werden kunstvoll von Hand geschminkt. IM SWR Studio Tübingen live vor den Augen der Gäste. SWR Edi Graf

Ebenfalls live und so ganz nebenbei wird einer der Laufnarren, ein "Bogges" vor den Augen der Gäste in Echtzeit geschminkt. Und es erklingt natürlich der Rottenburger Narrenmarsch.

Fasnet hemmer, Narre semmer Ond des emmer - Narri - Narro! Zo me Narre do ghört an Sparre, Basta jo, iatz isch halt so!

Rekord beim Tanz der Ahlande

Einen besonderen Auftritt hat der Ahland, die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet, mit Weißnarren-Häs, Holzmaske, Schaffellhaube und Gschell. Das aufwändig bemalte Ahland-Häs kann im SWR Hörspielstudio aus der Nähe betrachtet werden. Ebenso die Maske. Sie ist einem Sandsteinrelief an der Fassade eines Rottenburger Hauses nachempfunden.

Das Teuflische des "Junker Valand", wie der Teufel im Mittelalter hieß, ist leicht zu entdecken. Beim "kleinsten Ahlandtanz der Welt" auf dem Tübinger Österberg führen gerade mal vier der prächtigen Weißnarren ihren berühmten Schautanz auf. Ein Rekord im Kleinsten!

Der Ahlandtanz mit Dutzenden der Weißnarren gilt als eine der spektakulärsten Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fasnet. SWR Edi Graf

Eintritt frei, Plätze werden ausgelost

Clemens Fuchs von der Narrenzunft Rottenburg und Edi Graf vom SWR Tübingen führen am 21. Januar durch das eineinhalbstündige Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Plätze werden verlost. Die Gewinner werden vom SWR benachrichtigt.

Bewerbungen bis 13.1.2025 mit der gewünschten Anzahl nur unter event.studiotuebingen@swr.de

Das Pompele ist die jüngste Maske der Narrenzunft Rottenburg. Auch er ist bei "Live auf dem Österberg" in Tübingen dabei. SWR Edi Graf