Großeinsatz für die Feuerwehr in Tübingen: In einem alten Firmengebäude ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren gegen Mitternacht Flammen und Rauch in der Nähe des Baumarktes Hornbach am Stadtrand von Tübingen zu sehen. Laut Polizei ist das Feuer in einem alten Firmengebäude ausgebrochen. Es hat sich schnell ausgebreitet - auch auf drei weitere Gebäudeteile, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Verletzt wurde niemand. Stadtwerke stellen Gasversorgung ab Die Feuerwehr war mit 125 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle aber noch nicht vollständig gelöscht. Die Tübinger Stadtwerke haben die Gasversorgung von Gebäuden im Bereich um die Brandstelle abgestellt. Private Haushalte sind davon nicht betroffen. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.