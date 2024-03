Pferdezüchter aus ganz Deutschland haben sich am Samstag im Marbacher Gestüt auf der Schwäbischen Alb versammelt. Dort wurden 30 Hengste für die Fortpflanzung vorgestellt.

Das Haupt- und Landgestüt Marbach bei Gomadingen (Kreis Reutlingen) hat am Samstag wie jedes Jahr zu Beginn der Saison Pferdezüchterinnen und Pferdezüchter zur Vorstellung der edelsten Hengste eingeladen. 30 Zuchthengste der Rassen Altwürttemberger, Schwarzwälder Kaltblut, Araber und Warmblut sind in der großen Reithalle des Gestüts auf der Schwäbischen Alb präsentiert worden.

Jeder Hengst hat in der Reithalle im Haupt- und Landgestüt Marbach einige Minuten Zeit bekommen, um sich den Gästen von seiner besten Seite zu zeigen. SWR Sarah Beschorner

Die Pferde sind einzeln, teils beritten, in die Halle gekommen. Dort haben sie ihr Programm gezeigt, also das, was sie an Sprung- oder Dressureinlagen draufhaben - begleitet von Musik. Es sind auch Kutschgespanne vorgefahren. Junge Helfer und Helferinnen, die im Marbacher Gestüt eine Ausbildung zum Pferdewirt und zur Pferdewirtin machen, haben in den Pausen in Windeseile die Hindernisse auf- und abgebaut und auch Pferdeäpfel entsorgt.

Samen der Hengste aus Besamungsstation

Pferdezüchter haben genau hingeschaut, um diejenigen Hengste auszuwählen, die später Fohlen für sie zeugen sollen. Das Marbacher Gestüt hat eine eigene Besamungsstation. Von dort wird der Samen der Hengste dann nach dem Kauf verschickt. Egal ob Dressur-, Spring- oder Vielseitigkeitspferde - in Marbach gibt es ein breites Angebot.

Ich schaue mir das Fell, den Körperbau und die Bewegungen des Pferdes an.

Züchter Gebhard Geiger aus Oberteuringen (Bodenseekreis) hat Dressur-Stuten daheim. Entsprechend ist er besonders an den Dressur-Hengsten interessiert. Der Züchter kommt jedes Jahr nach Marbach und schaut sich bereits vor der Show in den Ställen um. Dieses Jahr hat er in der Box von "Solomeo" vorbeigeschaut. Der dunkelbraune dreijährige Hannoveraner Rappe hat Geiger begeistert.

Züchter Gebhard Geiger hat Gefallen an dem Junghengst Solomeo gefunden. SWR Sarah Beschorner

Pferde-Auktion in Marbach im April

Den Samen von Solomeo kann der Züchter aus der gestütseigenen Besamungsstation in Offenhausen bei Gomadingen erwerben. Für den Frischsamen dieses Junghengstes muss er mit rund 700 Euro rechnen. Den "Natursprung", also die natürliche Begattung der Stute, gibt es bei bestimmten Pferden vereinzelt auch noch. Im April ist es dann wieder soweit: Dann kann man auch Pferde im Haupt- und Landgestüt Marbach kaufen - per Auktion.