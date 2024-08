Der Grillweltmeister aus Reutlingen Tobias Walker weiß, wie man ein perfektes Rindersteak grillt oder aus einer Beilage ein Hauptgericht macht. Hier gibt er Tipps zum Grillen.

Schnell den Grill anmachen, Viertelstunde fächern, Würstchen auf den Grill schmeißen und dann kann auch schon gegessen werden? Das gefällt dem Grillweltmeister aus Reutlingen gar nicht. Mit dem Weltmeistertitel für sein Team "Real Smoke BBQ" hat er vergangenes Wochenende bewiesen, dass er weltklasse grillt. Er teilt ein paar Tipps mit uns.

Tipp vom Grillweltmeister aus Reutlingen: Zeit nehmen!

Damit es richtig lecker wird und auch noch alle gleichzeitig essen können, empfiehlt Tobias Walker: langsam und bedacht Grillen. Das perfekte Rindersteak wird in seinen Augen von beiden Seiten bei 300 Grad angegrillt, bis es nicht mehr am Rost festklebt - etwa eine Minute pro Seite. Danach sollte die Hitze auf 130 Grad reduziert werden und das Fleisch in eine "indirekte Zone" gelegt werden, also nicht mehr über das offene Feuer. Da darf es dann schonmal 30 bis 40 Minuten liegen. Solange kann man sich dann um Beilagen kümmern oder den Tisch decken, sagt Walker.

Der Grillweltmeister aus Reutlingen, Tobias Walker, gibt wertvolle Tipps zum Grillen. Real Smoke BBQ

Grillen: Qualitativ hochwertige Zutaten wichtig

Walker ist davon überzeugt, dass die Qualität des Grillguts schon die halbe Miete ist. Und auch für das Tierwohl sei hochwertiges Fleisch die beste Variante, wenn man Tier essen will. Ein bisschen Geld investieren schadet in seinen Augen also nicht.

Umso billiger ein Stück Fleisch, umso schwieriger, was Gutes rauszuholen.

Wie wird Fisch gut gegrillt?

In seiner Kochschule erlebt Walker oft, dass sich die Leute an manche Gerichte nicht herantrauen, zum Beispiel an gegrillten Fisch. Da hat der Grillweltmeister einen Tipp: Den Fisch so grillen, wie er auch schwimmt - also aufrecht gestellt. Nach dem Ausnehmen könne man den Fisch aufrecht über eine halbe Zitrone stülpen und so aufs Feuer stellen.

Statt Kartoffelsalat: Beilagen vom Grill

Tobias Walker sagt: "Fleisch zubereiten ist eigentlich immer das Gleiche. Spannend wird es erst durch die Beilagen." Sein Tipp: Kartoffel im Salzteig statt Kartoffelsalat. Dafür füllt man eine Form mit grobem Meersalz und wendet darin kleine Drillingskartoffeln. Walker schneidet sie dann noch ein und schiebt ein Lorbeerblatt in den Schlitz. In der Form dann auf den Grill stellen. Wenn das Salz heiß wird, verhärtet es.

Für Vegetarier und Veganer empfiehlt der Reutlinger Grillweltmeister zum Beispiel gegrillten Blumenkohl. Den dafür über Nacht im "Tandoori Style" (Kreuzkümmel, Koriander, Paprika, Knoblauch und Ingwer) einlegen, am nächsten Tag für etwa 30 bis 40 Minuten bei indirekter Hitze grillen und mit Hummus und Granatapfelkernen servieren.

Mythos: Fleisch vorher aus dem Kühlschrank holen?

Laut Walker ist es ein Mythos, dass Fleisch zum Warmwerden eine Weile vor dem Grillen aus dem Kühlschrank geholt werden muss. Das sei absolut nicht notwendig. Es sei viel hygienischer, das Fleisch direkt kalt zu grillen.

Das Team "Real Smoke BBQ" hat die Grillweltmeisterschaft gewonnen. Tobias Walker aus Reutlingen gehört dazu. Real Smoke BBQ

Grillweltmeisterschaft: Lachsforelle, Karotte, Schweinenacken

Bei der Grillweltmeisterschaft in Stuttgart hat Tobias Walker mit seinem Team an zwei Tagen sechs Gänge gegrillt. Von der Lachsforelle, über süße Karotten bis hin zum Schweinenacken oder Hühnchen. Alles was serviert wurde, kam vom Grill. Er sagt, ohne die gute Zusammenarbeit unter den zehn Männern hätten sie den Titel nicht geholt.