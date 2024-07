Über 100 Teams haben am Wochenende in Stuttgart um den Weltmeistertitel gegrillt. Tausende waren auf das Messegelände gekommen. Den Sieg holte sich ein Team aus der Region Stuttgart.

Der diesjährige Weltmeister im Grillen kommt aus Stuttgart. Bei der Grill- und BBQ-Weltmeisterschaft konnte sich das Team "Real Smoke BBQ" gegen 105 Teams aus aller Welt durchsetzen. Neben dem Wettbewerb waren laut der Messe Stuttgart auch tausende Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände gekommen, um sich die Neuheiten rund um das Thema Grillen anzuschauen.

WM in Stuttgart: Heimsieg für "Real Smoke BBQ"

Teams aus 23 Ländern hatten sich an den Grill gestellt, um die Jury mit sechs verschiedenen Gängen zu überzeugen. Am Samstag wurde Hühnchen, Schweinenacken und vegetarisch zubereitet, am Sonntag standen Lachsforelle, Dry Aged Kotelett aus dem Schwarzwald und Tri Tip vom Rind auf dem Speiseplan. Ein Hauch von Olympia sei über das Freigelände geweht, als die teilnehmenden Teams mit den Landesfahnen einmarschiert seien und ihre Nationen repräsentiert hätten, so die Messe Stuttgart.

Am Ende setzte sich ein Team durch, das nur wenige Kilometer angereist war. Der amtierende deutsche Grillmeister "Real Smoke BBQ" aus Stuttgart darf sich jetzt auch Weltmeister nennen. "Ein Wahnsinnsgefühl, kann man nicht beschreiben", freute sich Stephan Beck vom Gewinner-Team. "Dass wir als Stuttgarter Team bei der WM in Stuttgart den Titel holen können, das ist unbeschreiblich."

Neuer Rekord: 15.000 Besucher bei Grill- und BBQ Weltmeisterschaft

Neben den Wettkämpfen hatten rund 100 Ausstellerinnen und Aussteller auf dem Open-Air-Festival ihre Neuheiten rund um das Thema BBQ und Grillen vorgestellt. 15.000 Besucherinnen und Besucher informierten sich an den Ständen über die verschiedenen Arten des Grillens - außerdem konnte direkt vor Ort die ein oder andere Leckerei probiert werden. "Wir haben einen Weltrekord aufgestellt, hinsichtlich der Anzahl der teilnehmenden Teams und Länder sowie mit Blick auf die Zahl der Besucherinnen und Besucher", sagte Rainer Wörner, Geschäftsführer der German Barbecue Association.