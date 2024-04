Eigentlich galt der Großbrand in Ofterdingen als gelöscht. Am Wochenende mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Ein Glutnest hatte sich zu einem Feuer entwickelt.

Einige Tage nach dem verheerenden Brand auf dem Speidel-Hof in Ofterdingen (Kreis Tübingen) halten die Löscharbeiten die Feuerwehren weiter in Atem. Am Wochenende musste die Feuerwehr erneut ausrücken, um Flammen zu löschen. In der Brandruine hatte sich unter dem Dach der Lagerhalle am Samstag ein kleines, verstecktes Glutnest zu einem offenen Feuer entwickelt. Um direkt an den Brandherd in dem einsturzgefährdeten Gebäude zu gelangen, musste die Feuerwehr eine Drehleiter einsetzen.

Pferdehof wird ständig auf weitere Brandherde kontrolliert

Sowohl Feuerwehr als auch Polizei und Eigentümer kontrollieren das Areal auf mögliche neue Brandherde. Achim Weimar von der Feuerwehr Tübingen geht davon aus, dass es noch Tage dauert, bis alle Glutnester tatsächlich erloschen sind. Weil Teile eines Scheunendaches einstürzen können, hat die Polizei nun einen Fahrradweg, der am Pferdehof entlangführt, abgesperrt.

Druck in Wasserleitungen in Ofterdingen abgefallen

Bereits am Freitag bekämpfte die Feuerwehr wieder aufgeflammte Glutnester. Zeitweise war es während der Hochphase des Einsatzes kurzfristig zu einem Druckabfall in der Wasserversorgung der Haushalte in Ofterdingen gekommen. Denn die Feuerwehrleute benötigten in kurzer Zeit extrem viel Löschwasser. Inzwischen sei das Wassernetz wieder stabil, sagte Matthias Gäbele, Kommandant der Ofterdinger Feuerwehr im SWR. Rund um das Gelände lasse man noch Feuerwehrschläuche liegen, um schnell wieder einsatzbereit zu sein.

Zeitweise fiel in den Haushalten der Druck in den Wasserleitungen ab. Bei dem Brand in Ofterdingen (Kreis Tübingen) wurden riesige Mengen an Wasser benötigt. SWR Ingemar Koerner

Angesichts des kühlen und regnerischen Wetters ist der Feuerwehrkommandant vorsichtig optimistisch, dass in den nächsten Tagen keine weiteren großen Glutnester aufflackern.

Schaden in Millionenhöhe

Bei dem Großbrand am Mittwoch auf dem Pferdehof in Ofterdingen war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Fünf Menschen, darunter drei Feuerwehrleute, wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Weil dort große Mengen an Heu und Strohballen gelagert waren, gestalten sich die Löscharbeiten für die Feuerwehren schwierig. Auf dem Pferdehof werden Stroh- und Heugebinde für den Zoofachhandel hergestellt.