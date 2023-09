Einmalige Einblicke hinter die Kulissen und hunderte Mitmachaktionen: Am Wochenende findet wieder der Tag des offenen Denkmals statt - und der macht diesmal auch die Nacht zum Tag.

Schon zum 30. Mal gewährt am kommenden Wochenende der bundesweite Tag des offenen Denkmals Einblicke hinter die Kulissen vieler der wichtigsten und schönsten Denkmäler Baden-Württembergs. Der landesweite Schwerpunkt ist in diesem Jahr Baden-Baden.

Dort wird nach der feierlichen Eröffnung am Samstag, 9. September, um 18 Uhr die Nacht zum Tag: Rund 55 Aktionen stehen dort von 18 bis 24 Uhr bei der Nacht des offenen Denkmals auf dem Programm. Am Sonntag dann sind quer durch die Stadt rund 70 Veranstaltungen geplant. Darunter Führungen durch das Kasino oder das Theater sowie kleine Konzerte oder Spaziergänge durch das Kurviertel oder die Altstadt mit ihrem Bäderquartier.

Größtes Kulturevent Deutschlands

Der Tag des offenen Denkmals wird bundesweit begangen und findet immer am zweiten Sonntag im September statt. Er ist nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die die Veranstaltung koordiniert, das größte Kulturevent Deutschlands. Es gibt ihn seit 1993. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Talent Monument". Damit sind all jene Bauwerke gemeint, die trotz ihres vergleichsweise jungen Alters schon das Potenzial für ein echtes Denkmal haben.

Quer durch Baden-Württemberg präsentieren sich mehr als 670 Klöster, Kirchen, Schlösser und Burgen oder auch öffentliche Bauten wie das alte Volksbad in Mannheim, das Amtsgericht Tübingen oder das Schulmuseum in Karlsruhe. In der Kategorie Industrie kann unter anderem das sogenannte Brennhäusle in Esslingen besichtigt werden. Dort wird seit über 20 Jahren Schnaps gebrannt.

Einen Überblick über alle teilnehmenden Orte und Denkmäler finden Sie hier auf der Seite zum Tag des offenen Denkmals in einer interaktiven Karte.

Denkmaltag 2023 wird im Theater von Baden-Baden eröffnet

"Für die Eröffnung könnte ich mir keinen passenderen Ort vorstellen als die Welterbestadt Baden-Baden", wird Nicole Razavi (CDU), die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, in einer Pressemitteilung ihres Ministeriums zitiert. Als Ort für die Eröffnungsveranstaltung wurde das Theater Baden-Baden inmitten der Kuranlage gewählt.

Neben Ministerin Razavi werden dort auch Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) und Claus Wolf, der Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, sprechen. Das künstlerische Rahmenprogramm übernehmen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters und die Philharmonie Baden-Baden.

Von links: Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth, Ministerin Nicole Razavi und Prof. Dr. Claus Wolf. Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg/Uli Regenscheit

Baden-Baden blickt 2.000 Jahre zurück

In Baden-Baden öffnen schon am Samstagabend von 18 Uhr bis Mitternacht unter anderem die Badruinen unter dem Friedrichsbad die Tore. Das sogenannte Soldatenbad wurde unter dem heutigen Friedrichsbad gefunden und zeugt davon, dass bereits vor über 2.000 Jahren das Thermalwasser in Baden-Baden genutzt wurde. Ab 20 Uhr beginnt am Stadtmuseum ein Fest mit Livemusik bei der Nacht des offenen Denkmals.

Am Sonntag, beim eigentlichen Tag des offenen Denkmals, geht es dann um 10 Uhr mit verschiedenen Führungen los - etwa am alten Bahnhof, dem Hauptfriedhof oder dem Campus am Schlossberg.

Haus Pelargus in Stuttgart gewährt seltene Einblicke

Das 1880 in Stuttgart erbaute Garnisonsschützenhaus auf dem ehemaligen Militärschießplatz kann am Tag des offenen Denkmals ebenfalls besucht werden. Seltene Einblicke gewähren auch das ehemalige Haus Pelargus mit Gießereiwerkstatt und das Haus der Burschenschaft Hilaritas. In Ludwigsburg sind als "Talent Monument" unter anderen das Alte Stadtbad und die Vorstadtvilla geöffnet, in Esslingen die Villa Merkel.

Römerkastell in Waldmössingen verbindet Geschichte und Entspannung

Auch in Freiburg gibt es eine Menge jüngerer und älterer Denkmäler zu besichtigen. So öffnen die Alte Universität, die Gaskugel und das Adelhauser Kloster. In die Kategorie "Talent Monument" fällt auch das Römerkastell im Schramberger Stadtteil Waldmössingen. Denn es ist nicht "nur" Denkmal, sondern als beliebtes Ausflugsziel auch ein Ort für Freizeit und Entspannung.

Musik am Denkmal "Gegen das Vergessen" in Friedrichshafen

In Friedrichshafen öffnet unter anderem das Graf-Zeppelin-Haus, das jüngste Denkmal und kulturelle Zentrum der Stadt. Am Denkmal "Gegen das Vergessen" in Friedrichshafen-Kluftern wird mit Musik und Zeitzeugenberichten der Arbeiter auf dem ehemaligen Raketentestgelände aus der NS-Zeit gedacht. Zu den "Monument-Talenten" zählt auch die städtische Kunstgalerie Fähnle oberhalb des Sees in Überlingen. Dort findet die Vernissage zur Ausstellung "Erwachen der Kunst nach 1945" statt.

Auch der Minnesängersaal im Reichenauer Hof in Ulm macht mit. Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart/F. Pilz

16 Denkmäler zeigen sich in Ulm

Zahlreiche Ulmer Denkmäler gewähren ebenfalls seltene Einblicke. Zum Beispiel das Landgericht, die Volkshochschule, die Hochschule für Gestaltung und die Bundesfestung Ulm.

Als eines der ältesten Wirtshäuser öffnet das Gasthaus zum Lamm in Aalen seine Tore für Besucher. Nicht ins Gasthaus, sondern darunter geht es in Schwäbisch Gmünd: Hier kann erstmals die Kelleranlage des Gasthaus Bären besichtigt werden. Die Kellerreste der Steinhäuser sind vermutlich aus dem 13. Jahrhundert.

Ausblick über die Dächer Reutlingens

Auch das Tübinger Tor in Reutlingen macht am Denkmaltag mit. Gerade frisch renoviert, geben am Sonntag halbstündige Führungen Einblick in das Gemäuer und Ausblick über die Dächer. Der parkähnliche Garten beim ehemaligen Jagdhaus auf der Warterhöhe bei Altensteig im Kreis Calw öffnet nur am Tag des offenen Denkmals seine Türen. In Tübingen werden das Stabsgebäude der Thiepval-Kaserne und das Amtsgericht geöffnet.

Baustelle am Mannheimer Nationaltheater öffnet für Besucher

Im Rhein-Neckar-Raum können Besucher beispielsweise die Baustelle des Mannheimer Nationaltheaters, das zurzeit saniert wird, besichtigen. Mit dabei sind auch die barocke Jesuitenkirche und das Jugendstil-Herschelbad in Mannheim. Eher unbekannt und normalerweise nicht öffentlich zugänglich ist die private Villa des ehemaligen Tabakfabrikanten Landfried in Heidelberg - auch sie öffnet ihre Türen, genauso wie der Wasserturm in Hockenheim.