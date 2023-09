Tag des offenen Denkmals vom Schwarzwald bis zur Alb

Orte, an die man sonst nie kommt, oder an denen einem sonst niemand erklären kann, was man da sieht: Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag stehen sie offen - und oft gibt's Programm.

Dieses Jahr steht der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto "Talent Monument". Das soll all denen eine Bühne bieten, deren oft ehrenamtliche Arbeit dazu beiträgt, Denkmale zu erhalten. Es soll aber auch auf verborgene Talente hinweisen, die in den Gebäuden und Denkmalen selbst stecken.

Das Tübinger Tor ist ein Wahrzeichen der Stadt Reutlingen. Am Tag des offenen Denkmals gibt es Führungen im frisch renovierten Turm. Pressestelle Stadt Reutlingen

Denkmale sind nichts Unveränderliches. Das Tübinger Tor, ein rund 800 Jahre alter Turm in Reutlingen, ist gerade frisch renoviert worden. Im Dachgeschoss stehen jetzt beispielsweise neue Stützpfeiler, gefertigt aus Eichen vom Reutlinger Stadtwald. Am Tag des offenen Denkmals bieten halbstündliche Führungen Einblick in das historische Gemäuer. Und Ausblick über die Dächer von Reutlingen.

Spotlights im nächtlichen Museumsgarten

Im Garten des Reutlinger Heimatmuseums beginnt der Tag des offenen Denkmals erst nach Sonnenuntergang, um 20 Uhr. Spotlight auf historische Schätze: Bei einer "Taschenlampenführung" tauchen römische Säulen und mittelalterliche Sühnekreuze, Epitaphien und Portalanlagen aus dem Dunkel auf. Wer dabei sein möchte, sollte sich am besten vorher anmelden.

Bei Tag schon schön, bei Nacht voller Überraschungen: Im Garten des Reutlinger Heimatmuseums zeigt ein Kunsthistoriker verborgene Schätze im Taschenlampenschein. Pressestelle Stadt Reutlingen

Zukunftsplanung in Eutingen-Weitingen

Noch ist etwa das Adler-Areal in Eutingen-Weitingen im Kreis Freudenstadt den Augen von Architekten vor allem eine "herausfordernde Gebäudesubstanz". Das Wirtshaus existiert mindestens seit dem 18. Jahrhundert, die letzte größere Renovierung ist auch schon wieder fast 70 Jahre her.

Beim Adler-Areal in Eutingen-Weitingen muss viel gemacht werden - nach der Gesamtrestaurierung soll es Vorbild-Charakter haben. Beim Tag des offenen Denkmals werden die Pläne vorgeführt. Pressestelle Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Ab dem kommenden Jahr soll dort aber viel entstehen: ein Mehrgenerationen-Areal mit Kita, Tagespflege, Demenz-WG und Wohnungen auch für junge Familien und Paare. Das Konzept wird beim Tag des offenen Denkmals auch an einem 3-D-Modell erklärt. Thema sind dabei auch zukunftsweisende Energiekonzepte, die in der neuen schönen Ortsmitte zum Einsatz kommen sollen.

Modenschau und Duell-Geschichte bei Altensteig

Der parkähnlichen Garten beim ehemaligen Jagdhaus auf der Warterhöhe bei Altensteig im Kreis Calw öffnet nur am Tag des offenen Denkmals seine Türen. Dann erzählt Uwe Kußmaul, der Urenkel des Prinzen Ludwig Wilhelm von Baden, warum sein Großvater in einer Köhlerfamilie aufwuchs. Das hat mit einem Duell zu tun, bei dem der Urgroßvater den Tod fand.

Im Garten auf der Warterhöhe gibt es neben Büsten des frühverstorbenen Prinzen viele weitere Denkmale. Außerdem findet dort am Sonntag eine Art Modenschau statt, Puppen, die im Garten verteilt stehen, präsentieren Naturmode, gefertigt mit Stoffen aus Südtirol und Deutschland.

Vom Kasernen-Gebäude zur Zweigstelle der Tübinger Amtsgerichts

Unten eine Fahrzeughalle mit Patronenraum, oben Kleider- und Stiefelkammern. Das Gebäude in der Tübinger Schellingstraße, in dem heute das Amtsgericht eine Zweigstelle unterhält, war ursprünglich Teil eines Kasernengeländes. Militärisch, zweckmäßig, eher kalt in der Anmutung.

Die Architekten Maren Dannien und Simon Kirsch hatten die Aufgabe, alles zu erhalten, was der Denkmalschutz wollte, und gleichzeitig ein zeitgemäßes, freundliches Verwaltungsgebäude zu errichten. Wie sie dabei vorgegangen sind, erklärt Simon Kirsch bei einer Führung am Tag des offenen Denkmals.

Der Apotheker Ludwig Binder ließ dieses Gebäude in Trochtelfingen 1894 für sich und seine Familie errichten. Die wiederhergestellten Privaträume im in den oberen Stockwerken kann man am Tag des offenen Denkmals besichtigen. privat, Eva Kühnel

Alte Apotheke in Trochtelfingen

Die historische Einrichtung der Alten Apotheke in Trochtelfingen im Kreis Reutlingen lässt sich fast jederzeit besichtigen. Schließlich kann man dort heutzutage auch Antiquitäten kaufen. Die Privaträume der Apothekerfamilie von vor über 100 Jahren, laut heutigem Besitzer fast originalgetreu wiederhergestellt, kann man aber nur Am Tag des offenen Denkmals sehen.

Orgelbär für Kinder in Nagold

"Wie viele Orgeln hast Du eigentlich", will "Petzi der Orgelbär" den Kantor in der Nagolder Johanneskirche am Sonntag fragen. Petzi ist ein Teddybär, in der Hand und mit der Stimme der Kantorin. Kinder finden es vielleicht weniger spannend, dass die Johanneskirche vor 150 Jahren als Idealkirche der Eisenacher Bewegung galt, aber die frechen Fragen Petzis könnten ihr Interesse an dem Denkmal wecken.

Viele Führungen in Hechingen und Umgebung

In Hechingen im Zollernalbkreis kann man am 10. September unter anderem die Fürstengruft unter der Stifts- und Stadtpfarrkirche St. Jakobus besuchen, die Ruhestätte des letzten Hechinger Fürstenpaares. Die Kirche und Klosterruine St. Johannes der Täufer in Hechingen-Stetten ist die ehemalige Grablege der Zollerngrafen und –fürsten.

Bedeutendes gotisches Baudenkmal in schönem Klostergarten in Hechingen-Stetten. Wenn das Wetter passt, gibt es am Tag des offenen Denkmals dort Kaffee und Kuchen. Pressestelle Hechinger Stadtarchiv Thomas Jauch

Die Führungen dort umfassen die ehemalige Klosterkirche, die Johanneskapelle mit Reliquien, den Klostergarten und den Klosterkeller. Bei schönem Wetter gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke im schönen Klostergarten, sonst drinnen. Und im Hohenzollerischen Landesmuseum erklärt Stadtführer Michael Hakenmüller anhand einer raumgroßen historischen Darstellung

Anhand dieser raumgroßen Darstellung Hechingens im Hohenzollerischen Landesmuseum erklärt ein Stadtführer am Tag des offenen Denkmals, wie Hechingen imn 17. Jahrhundert aussah - und warum die Stadt an dieser Stelle entstanden ist. Pressestelle Stadt Hechingen

Den Tag des offenen Denkmals gibt es seit 30 Jahren. Organisiert wird er von der Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Bundesweit nehmen jedes Jahr 2.000 Städte und Gemeinden teil - mit rund 6.000 Orten und Dingen, die man besichtigen kann. Aleine in Baden-Württemberg sind fast 700 Städte und Gemeinden beteiligt.