Am Sonntag findet deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals statt. In Baden-Baden geht es aber schon am Samstagabend los - von 18 Uhr bis Mitternacht öffnen dort rund 50 Denkmäler.

Zum 30. Mal findet in diesem Jahr der Tag des offenen Denkmals statt. Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können unter dem Motto "Talent Monument" deutschlandweit mehr als 7.500 Denkmäler besichtigt werden.

Nacht des offenen Denkmals in Baden-Baden

In diesem Jahr ist Baden-Baden die Gastgeberstadt der Eröffnungsveranstaltung für den Tag des Denkmals in Baden-Württemberg. In der Kurstadt können die Besucherinnen und Besucher schon am Samstag, den 9. September, von 18 Uhr bis Mitternacht hin und her flanieren. Mehr als 50 Orte gibt es dort zu entdecken, es gibt Lichtperformances und Musikinszenierungen.

Die römischen Badruinen in Baden-Baden Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Auf den Spuren der Römer - Badruinen unter dem Friedrichsbad

Schon in der Römerzeit, gab es dort Siedlungen, wo das heutige Baden-Baden liegt. Einer der bekanntesten Überreste sind die römischen Badruinen. Das sogenannte Soldatenbad wurde unter dem heutigen Friedrichsbad gefunden und zeugt davon, dass bereits vor über 2.000 Jahren das Thermalwasser in Baden-Baden genutzt wurde. Die römischen Badruinen sind am Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Immer zur vollen Stunde wird eine circa 15-minütige Führung angeboten. Hierfür ist eine Anmeldung bei der Stadt Baden-Baden erforderlich, die Führung kostet fünf Euro.

Der alte Bahnhof Baden-Baden

Das ehemalige Baden-Badener Bahnhofsgebäude wurde in den Jahren 1892 bis 1895 erbaut und bis 1977 als Bahnhofsgebäude genutzt. Nach der Verlegung des Bahnhofes vor die Stadt wurde das Gebäude zunächst als Casino genutzt. Nach aufwändigen Restaurationsarbeiten dient es heute als Eingang zum Festspielhaus und beherbergt die Baden-Badener Kindermusikwelt Toccarion. In der Nacht des Denkmals gibt es dort Nachtmusik für Erwachsene. Am Tag des Denkmals finden im alten Bahnhof Führungen - und im Bereich der Kindermusikwelt auch Orgelbau-Workshops für Familien statt.

Früher Baden-Badener Bahnhofsgebäude, heute Festspielhaus SWR Patrick Neumann

Heimatmuseum in Haueneberstein

Auch die Baden-Badener Ortsteile beteiligen sich am Tag beziehungsweise der Nacht des offenen Denkmals. Das Heimatmuseum in Haueneberstein bietet bereits am Samstagmittag ab 14 Uhr Wanderungen auf einem historischen Rundweg an. Auf etwa zwölf Kilometern gibt es historische Orte zu besichtigen, bis hin zu Überresten aus der Römerzeit. Auch das historische Museum hat Samstagnacht geöffnet, es gibt einen Museumshock mit Livemusik. Am Sonntag hat das Museum zwischen 11 Uhr und 18 Uhr geöffnet.

Das Heimatmuseum Haueneberstein bei Baden-Baden SWR Patrick Neumann

Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe, Rastatt und Pforzheim

Auch in der Region Karlsruhe, Rastatt und Pforzheim gibt es am Tag des offenen Denkmals ein umfangreiches Programm. In Karlsruhe gibt es zum Beispiel das historische Depot 1913 zu besichtigen. Dort können sich Besucherinnen und Besucher historische Straßenbahnwagen ansehen und Führungen mitmachen.

Fahrzeughalle des Straßenbahnmuseums Karlsruhe im historischen Depot von 1913. SWR Alexander Schweitzer

Die Schloss- und Stiftskirche St. Michael in Pforzheim öffnet am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr ebenfalls ihre Pforten. Um 17 Uhr findet dort ein Glockenkonzert statt.

In Rastatt können Interessierte den Westwallbunker besichtigen. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr gibt es alle 45 Minuten Führungen durch den Bunker mit den meterdicken Betonmauern.

Der Westwall-Bunker in Rastatt SWR

Einen Überblick über alle Angebote gibt es auf den Webseiten der jeweiligen Städte und Gemeinden, oder auf der Webseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.