Unbedingte Hörempfehlung - „Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))" von Jaimie Branch

Der Tod von Jaimie Branch war ein Schock für die internationale Jazzszene – vor einem Jahr, ist die US-amerikanische Trompeterin mit nur 39 Jahren in New York gestorben. Mit ihrem Quartett „Fly or Die“ hatte Branch kurz vorher noch ein Album aufgenommen. Das ist jetzt erschienen: „Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))" heißt es, darauf zu hören ist ein hymnischer Jazz mit Punk-Attitüde. Julia Neupert mit einer unbedingten Hörempfehlung.

Pressestelle Label International Anthem „Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))" Jaimie Branch Label: International Anthem, 2022 Titelliste: Aurora Rising Borealis Dancing Burning Grey The Mountain Baba Louie Bolinko Bass And Kuma Walks Take Over The World World War ((Reprise))

„Take over the world“ aus dem Album „Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((world war))" von Jaimie Branch