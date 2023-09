per Mail teilen

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag werden Türen geöffnet, die normal verschlossen sind - oder Eintritt kosten. Die Städte Aalen, Schwäbisch Gmünd, Schelklingen und Dischingen sind mit dabei.

Am Sonntag findet zum 30. Mal der Tag des offenen Denkmals statt. Dieses Jahr lautet das Motto "Talent Monument". In Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller öffenen Städte, Vereine und Einrichtungen Türen, die sonst häufig geschlossen bleiben.

In Aalen geht es für Besucher am Tag des offenen Denkmals ins ehemalige Gasthaus zum Lamm, links im Bild (Stadtarchiv Aalen). Stadtarchiv Aalen

Das Gasthaus zum Lamm in Aalen ist eines der ältesten Wirtshäuser in der Stadt. Es entstand bereits im 15. Jahrhundert, erzählt Aalens Stadtarchivar Georg Wendt. Seinen Namen trage es, weil es sehr beliebt bei den Gerbern gewesen sei. Das Zunftgasthaus wurde spätestens ab 1920 nicht mehr als Gasthaus, sondern als Warenhaus beispielsweise für Kleidung genutzt, so der Archivar. Aus dieser Zeit sei auch die Gestaltung des Hauses, die man heute noch sehen kann, obwohl das Gebäude vor kurzem saniert wurde.

"Ich glaube, die wenigsten Aalener können sich erinnern, dass das mal tatsächlich ein Handelshaus gewesen ist.“

Am Tag des offenen Denkmals kann das Erdgeschoss des historischen Gebäudes besichtigt werden. Dort ist arbeitet heute ein Goldschmied, doch die Spuren aus der Vergangenheit noch sichtbar.

Erst Keller alter Wohnhäuser, dann Lagerraum eines Gasthauses: In Schwäbisch Gmünd kann am Tag des offenen Denkmals ein Blick unter das ehemalige Gasthaus Bären geworfen werden. Pressestelle

In Schwäbisch Gmünd kann erstmals die Kelleranlage des früheren Gasthauses Bären besichtigt werden. Dort sind die Überreste von Kellern alter Steinhäuser aus dem 13. Jahrhundert zu sehen, erklärt Sandra Bosch von der unteren Denkmalschutzbehörde in Schwäbisch Gmünd. Der Wirt des damaligen Gasthauses habe damals sechs Keller zu einer durchgängigen Anlage zur Lagerung von Getränken und Speisen zusammengeschlossen. Ein Besuch sei wie ein Gang durch die Jahrhunderte, so Bosch.

„Es ist ein Gang durch die Jahrhunderte.“

Vom Keller geht es auf in luftige Höhen. Der Besuch des Dachstuhls des Heilig Kreuz Münsters in Schwäbisch Gmünd führt 22 Meter in die Höhe und bietet einen Blick auf die komplexe Holzkonstruktion, so ein Sprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd. Das Münster sei im 14. Jahrhundert erbaut worden und noch zu 95 Prozent im Originalzustand. Bei einer Führung erzählt der Bauforscher Jonas Senghaas zum Beispiel, wie die Hölzer damals angefertigt wurden und wie sie überhaupt aufs Dach kamen.

Am Tag des offenen Denkmals sind die Malereien in der St. Afra Kapelle in Schelklingen zu sehen (Archivbild). Ingo Rack/Stadt Schelklingen

Verschlossen ist normalerweise die Türe der St. Afra Kapelle in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis). Die Friedhofskapelle wurde bereits im Jahr 1300 errichtet und gehört damit zu den ältesten Bauwerken der Region, so ein Sprecher der Touristinformation von Schelklingen. Von außen eher unscheinbar, trage sie im Inneren einen Schatz: die größten hochgotischen Wandmalereien im Schwabenland. Auf den Wänden rings um den Altar gibt es insgesamt 20 gemalte biblische Szenen.

Auf dem Härtsfeld fährt die Museumsbahn "Schättere". Besucher können mit den historischen Zügen fahren und auch den Bahnhof in Dischingen (Kreis Heidenheim) besichtigen. Außerdem wird laut dem Verein Härtsfeld-Museumsbahn auch eine große Modellbahnanlage aufgebaut.