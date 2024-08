Wo ein Sprung ins Wasser ungefährlich ist und Erwachsene schwimmen lernen können

Wo es das Seepferdchen für Erwachsene gibt, warum das Freiburger Klimacamp abbaut und wie Yoga und Wein zusammenpassen (oder auch nicht?) - alles im Wochenrückblick.

Salut! Ich bin Paulina Flad, multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg und schreibe heute für euch den Wochenrückblick. Diesmal mit folgenden Themen:

Allein hier bei uns in Südbaden haben wir in dieser Woche gleich viermal darüber berichtet, dass Menschen ertrunken sind oder nach einem Ausflug ins Wasser vermisst werden. Sei es im Rhein, im See oder im Schwimmbad. Das hat mich ganz schön betroffen gemacht, aber auch ein bisschen ratlos. Denn: Fast alle waren Erwachsene. Einige von ihnen konnten nicht schwimmen - und trotzdem sind sie ins Wasser gegangen.

Das passiere häufig, erklärt mir Felix Lehr. Er ist Mitglied der Wasserrettungsgruppe der DLRG-Ortsgruppe in Waldshut-Tiengen. Viele Menschen würden sich überschätzen und Strömungen, zum Beispiel in Flüssen, falsch einschätzen, sagt er. Manche fließende Gewässer würden ungefährlich aussehen, seien es aber nicht. Deswegen empfiehlt er, nur an ausgewiesenen Badestellen ins Wasser zu gehen. Diese seien vorher geprüft worden und man könne davon ausgehen, dass es dort keine gefährlichen Strömungen gibt.

Wenn doch jemand im Wasser in Not gerät, "ist die oberste Devise: sich selbst nicht unnötig in Gefahr bringen und den Rettungsdienst rufen", sagt Felix Lehr. Eine Möglichkeit zu helfen sei, ein "Hilfsgerät mit Auftrieb", zum Beispiel einen Schwimmring oder einen Wasserball, dem Ertrinkenden zuzuwerfen.

Wo kann ich als Erwachsener schwimmen lernen?

Hilfreich ist aber sicher auch lernen zu schwimmen. Und das geht auch noch als Erwachsener. Aber wo? Ich habe mal recherchiert und leider - hallo Sommerloch - nur wenige Antworten erhalten. Generell lässt sich aber sagen: Die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) ist immer eine gute Ansprechpartnerin.

So bietet zum Beispiel die DLRG-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen einen Schwimmkurs für erwachsene Nichtschwimmer an. Per Mail kann man sich auf eine Warteliste eintragen lassen. Auch die DLRG-Ortsgruppe Villingen-Schwenningen gibt Nichtschwimmerkurse für Erwachsene - ohne fixen Termin und je nach Bedarf. Oft bieten auch Bäder solche Schwimmkurse an. In Freiburg starten die Kurse im Herbst, wenn die Hallenbäder wieder geöffnet sind. Auch die Volkshochschule in Offenburg bietet Schwimmkurse für erwachsene Nichtschwimmer an.

Das Klimacamp in Freiburg steht seit Juli 2022 auf dem Rathausplatz - mit einer kurzen Unterbrechung im Winter 2023. SWR Damián Correa Koufen

Für mich hat das Klimacamp in Freiburg schon so ein bisschen zum Rathausplatz dazu gehört. Umso überraschter war ich über die Nachricht Anfang der Woche: Das Klimacamp will seine beiden Zelte am Wochenende abbauen. Eigentlich wollten die Aktivistinnen und Aktivisten zehn Jahre auf dem Rathausplatz campen. Jetzt waren es doch nur zwei.

Die Gründe: Sie wollen in Zukunft stärker auf andere Aktionsformen setzen und sich auch an anderen Orten in der Stadt engagieren. Das hat Jonathan Sauer, einer der Aktivisten, in einem Interview erklärt. Außerdem habe es zuletzt mehr Fälle von Vandalismus gegeben. Zelte seien aufgeschnitten worden, Sachen beschmiert, sagt Sauer.

Jonathan Sauer vom Freiburger Klimacamp erklärt die Gründe für den Camp-Abbau und wie es jetzt weiter geht:

Die Stadt Freiburg, mit der die Klimacamper im vergangenen Winter in Konflikt standen, nimmt das Ende des Camps zur Kenntnis, ohne die Entscheidung weiter bewerten zu wollen. "Es ist ihr gutes Recht zu demonstrieren", sagte mir Sebastian Wolfrum, Pressesprecher der Stadt. Der Streit liege in der Vergangenheit und: "Wir sind uns einig, dass es mehr Klimaschutz braucht", so Wolfrum. Auch Jonathan Sauer vom Klimacamp findet: "Die Situation mit der Stadt ist aktuell gut." Aber: Er fordert von der Stadt mutigere Maßnahmen, um die Klimaziele, die sich die Stadt gesetzt hat, umzusetzen.

In Freiburg gibt es das Angebot "Yoga und Wein" mitten im Weinberg. SWR Laura Könsler / Hardy Neumann

Yoga und Wein - davon habe ich jetzt schon öfter gehört. Auf Social Media, aber auch von Freunden, die an solchen Yogasessions teilgenommen haben. Ich finde, das hört sich eigentlich ganz witzig an und es sieht auch schick aus - wie der Film meiner Kollegin Laura Könsler zeigt. Mitten im Weinberg in Freiburg suchen die Teilnehmenden einer Yoga-Stunde ihre Balance und verkosten dabei Wein aus der Region. Für die Yogalehrerin Lucia Linder geht es dabei nicht darum, betrunken zu werden, "sondern bewusst und achtsam zu genießen."

Irgendwie alles ganz schlüssig, aber ein bisschen zwiegespalten bin ich trotzdem: Alkohol und Sport passen ja irgendwie nicht so richtig zusammen - oder?! Also habe ich mit Anna Zierke gesprochen. Sie ist Sport- und Ernährungswissenschaftlerin und berät Leistungssportlerinnen und Hobbysportler. Aus der Ernährungswissenschaftlicher-Brille passen Sport und Alkohol für sie überhaupt nicht zusammen. "Alkohol ist auf jeden Fall ein Gift für unseren Körper, das steht außer Frage - egal ob mit Sport oder ohne", sagt sie. Alkohol setze die körperliche Leistungsfähigkeit herab und führe kurzfristig dazu, dass der Körper dehydriert. "Das wollen wir im Sport nicht erreichen", so Zierke.

Aber sie sagt auch: Sie könne es irgendwo verstehen, dass Wein zum "Yoga-Lifestyle" passt. "Beim Yoga steht ja mehr das Lebensgefühl und das Wohlbefinden im Vordergrund und weniger die körperliche Höchstleistung", sagt Anna Zierke. Und sie hat noch eine andere Erklärung für den Wein-Yoga-Trend. Stichwort: Polyphenole. Aber hört selbst:

Anna Zierke, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin, über Polyphenole:

