Modelabel Zara kommt in die Freiburger Innenstadt

Die Freiburger Innenstadt wird wieder attraktiver: Für das große Haus in der Fußgängerzone, in dem einst das Modehaus Kaiser war, wurde ein neuer Pächter gefunden: Zara.

Das spanische Modelabel Zara zieht in das leerstehende Modehaus Kaiser in der Freiburger Innenstadt. Seit zwei Jahren steht das vierstöckige Gebäude am Beginn der Fußgängerzone leer. Ein trister Anblick, vier Stockwerke hoch, 4.500 Quadratmeter groß. Das wird sich nun nach SWR-Informationen ändern.

"Der größte Leerstand in der Kajo könnte bald Geschichte sein."

Ein Anblick, den es in Freiburg bald auch geben könnte. Der spanische Modehersteller Zara zieht ins leerstehende Modehaus Kaiser in der Innenstadt. dpa Bildfunk picture alliance dpa / Hauke-Christian Dittrich

Umbauarbeiten laufen bereits

Derzeit laufen bereits erste Umbauarbeiten, die der Investor durchführt. Danach soll Zara mit eigenen Arbeiten beginnen. Im nächsten Jahr wird eröffnet. Für Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) sind das gute Nachrichten, wie er selbst sagt. Das Modehaus Kaiser sei für ihn der "größte Leerstand" in der Freiburger Shoppingmeile Kaiser-Joseph-Straße. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Geschäfte des Einzelhandels in der Innenstadt schließen müssen.

Der Handelsverband Südbaden (EHV) ist ganz überrascht von dieser Neuigkeit. "Es freut mich aber sehr, ein Leerstand weniger", sagt Thomas Spindler, EHV-Hauptgeschäftsführer. Seiner Meinung nach könne man es nur begrüßen, wenn so ein namhaftes Modelabel diese Immobilie besetzt.

Der Handelsverband Südbaden begrüßt den Neuzuwachs. Dazu der Hauptgeschäftsführer Thomas Spindler:

Modehaus Kaiser musste vor zwei Jahren schließen

Es war ein Schock für viele Freiburgerinnen und Freiburger: Das im Jahr 1949 gegründete unabhängige Modehaus Kaiser hat im Juni 2022 seine drei Läden geschlossen. Der Inhaber Frank Motz musste 215 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kündigen. Die Konkurrenz durch den Online-Handel war zu groß geworden - ein Strukturwandel, der den ganzen Einzelhandel betrifft. Die Einschränkungen während der Covid-Pandemie hätten diesen Wandel noch einmal beschleunigt, sodass das Modehaus Kaiser nach über 60 Jahren schließen musste.