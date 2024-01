Über sportliche Idole und Tipps für die morgendliche Autofahrt, aber auch Bauern, die eine Freiburger Politikerin ausbuhen. Das alles im Wochenrückblick für Südbaden.

Hallo,

hier ist Paula Zeiler aus dem Studio Freiburg und ich zeige euch, welche Themen mich in dieser Woche besonders beschäftigt haben:

Anfang Januar eskalierte der Protest, als wütende Bauern den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daran hinderten, eine Fähre zu verlassen. Wir haben sicherlich noch die Bilder im Kopf, die in den Medien und sozialen Netzwerken heißt diskutiert wurden. Die Aktion an der Nordsee spielte sich zwar am anderen Ende von Deutschland ab, seitdem wurde bei den Bauernprotesten aber überall ganz genau hingeschaut. Und wie gingen die Landwirtinnen und Landwirte hier in der Region mit den Politikern um, die mit ihnen das Gespräch suchten? Ich habe zwei Beispiele herausgesucht.

Beispiel 1: CDU-Landwirtschaftsminister Hauk in Grafenhausen freundlich empfangen

Bei schönstem Wintersonnenschein war meine SWR-Kollegin Petra Jehle dabei, als der BW-Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag in Grafenhausen (Kreis Waldshut) fast 1.000 Menschen traf - darunter Bauern und Menschen, die sich solidarisch zeigen wollten. Sie alle hatten sich mit ihren Traktoren und großen Bannern vor der Staatsbrauerei Rothaus versammelt, um Hauk zu treffen.

Hauk, der auf einer eigens aufgebauten Bühne eine Rede hielt, erhielt von den Protestierenden etwas Applaus - auch gab es ein paar Zwischenrufe. Die Grundstimmung gegenüber dem CDU-Politiker sei aber genauso freundlich wie das Wetter gewesen, berichtet meine Kollegin. Zwar habe es vor Ort verhaltene Kritik an der CDU gegeben, aber nicht an dem Minister selbst. Der Minister sah kaum eigene Fehler in der Vergangenheit, sondern übte deutlich Kritik an der aktuellen Bundesregierung aus. Die Bauern erzählten meiner Kollegin vor allem von ihren Existenzsorgen und dass sie darüber mit der Politik ins Gespräch kommen wollen. Aber auch wenn die Stimmung gegenüber Hauk freundlich war, stehen die Zeichen im Landkreis Waldshut weiter auf Protest.

Beispiel 2: Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf wird in Breisach ausgebuht

Bereits am Montag waren am Badischen Winzerkeller in Breisach (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) Hunderte zu einer Protestkundgebung zusammengekommen. Die dortige Rede der Grünen-Bundestagsabgeordneten Chantal Kopf soll allerdings nicht gut angekommen sein, wie die Badische Zeitung berichtete. Kopf soll ausgebuht worden sein, als sie betonte, dass die Grünen die Landwirtschaft unterstützen. Die Bundestagsabgeordnete bestätigte dem SWR, dass die Reaktionen gemischt gewesen wären.

Buhrufe mit Happy End

Im Anschluss der Veranstaltung seien aber auch viele Landwirtinnen und Landwirte auf Chantal Kopf zugekommen und hätten es begrüßt, dass sie bereit für den Austausch sei. Darunter waren auch Bauern, die zuvor noch gebuht hätten. Am Freitag hat Chantal Kopf erneut vor protestierenden Bauern gesprochen - undn zwar auf dem Münstermarkt in Freiburg, auf Wunsch des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes Freiburg. Ein wichtiges Zeichen dafür, dass alle Beteiligten offen für Gespräche miteinander und nicht gegeneinander sind.

Was haltet ihr von den Protesten der Bauern? Ich mache selbst mit! Ich unterstütze die Bauern und ihre Forderungen. Ich kann die Bauern verstehen, finde den Protest aber übertrieben. Bitte hört auf! Andere haben auch Probleme. Abschicken

Über das Treffen der Landwirte mit Landwirtschaftsminister Hauk berichtete SWR Aktuell Baden-Württemberg am Freitag, 11.1.2024, um 19:30 Uhr.

Anfang dieser Woche starb ein absolutes Fußball-Idol: Franz Beckenbauer. Schon bei seinem ersten Spiel für die DFB-Jugendauswahl machte der Ausnahme-Fußballer zwei Tore und das nirgendwo anders als in Lörrach. Eine Lörracherin und ein Lörracher erinnern sich noch heute an das Spiel von 1964 und wie voll das Stadion gewesen war. Sport und die ganzen Emotionen, die er auslöst, verbinden einfach. Egal, wie lange so etwas her ist.

Gänsehaut, Anspannung, Freude

Ich weiß noch ganz genau, wie ich als Kind im Skisprung-Fieber war. "Flieeeeeeeg", schrie ich meinem Fernseher entgegen - immer in der Hoffnung, dass Martin Schmitt wieder auf dem ersten Platz landet. Schmitt ist einer von unzähligen Sportlerinnen und Sportlern hier aus Südbaden, die uns geprägt haben oder immer noch prägen:

Diese elf sportlichen Idole prägen Freiburg und die Region bis heute

Über die Beziehung zwischen Beckenbauer und Lörrach berichtete SWR Aktuell Baden-Württemberg am Freitag, 9.1.2024, um 19:30 Uhr.

Es ist weiß geworden. Mitte der Woche schneite es über Nacht so richtig und der Schnee blieb sogar liegen - auch in den Städten. Das sorgte am Mittwochmorgen aber auch für viele Glätteunfälle und Staus. Ich habe mit einem Experten gesprochen und mir ein paar Tipps für die Autofahrt im Winter geholt.

An und auf den Straßen ist es winterlich geworden. SWR

Praktische Tipps für die Autofahrt im Winter

Mehr Abstand halten, weniger Tempo und unbedingt Winterreifen aufziehen - das betont der Verkehrsexperte vom ADAC Südbaden, Andreas Müller, für die Autofahrt bei eisigen Temperaturen. Müller hat aber auch einen ganz einfachen Tipp für morgens, wenn man das Auto gerade erst gestartet hat und die Straßenverhältnisse schwierig sind: "Am besten niedertourig fahren."

Autobatterie rechtzeitig checken lassen

Tatsächlich seien für den ADAC die häufigsten Pannenursachen im Winter ausgefallene Autobatterien. Dagegen könnte man aber vorsorgen, sagt Müller. Die Autobatterie am besten vom Experten in der Werkstatt checken lassen. Besonders, wenn es beim Start hin und wieder ruckelt oder die Batterie älter als fünf Jahre ist. Aber Achtung: Vor allem Kurzstreckenfahrerinnen und -fahrer, die ihr Auto nur für die fünf Kilometer zur Arbeit oder zum Supermarkt benutzen, müssten auf ihre Batterie aufpassen.

Wenn die Autoscheibe auch von innen gefroren ist wie hier, kommst du um den Eiskratzer nicht drum herum. Allerdings sollte es wirklich ein Eiskratzer sein, keine CD oder Scheckkarte. IMAGO IMAGO / Panthermedia

3 nützliche Tipps, damit es morgens schneller geht

Eiskratzer, Handschuhe und eine Decke für den Ernstfall - das haben wir alle im Winter im Auto. Andreas Müller vom ADAC Südbaden hat aber noch drei einfache Tipps, die morgens Zeit und Nerven sparen:

Damit die Türen bei frostigen Temperaturen direkt aufgehen: einfach die Gummidichtungen mit einem Gummipflegemittel (als Emulsion, Spray o.ä.) aus dem Fachhandel einsprühen.

Damit die Scheibe nur leicht einfriert: abends eine Scheibenschutzfolie auf die Windschutzscheibe legen. Dann geht das Kratzen am nächsten Morgen auch schneller.

Damit die Scheibenwischer nicht auf den Scheiben festkleben: einfach die Arme der Scheibenwischer hochstellen.

Über Unfälle wegen Glätte berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 10.1.2024 um 6:30 Uhr.

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Freiburg und Südbaden auch noch interessiert: