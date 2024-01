Bahnstrecke wiederbelebt: Die Wutachtalbahn fährt alle zwei Stunden

Die Bahnstrecke zwischen Waldshut und Stühlingen soll attraktiver werden. Seit Montag gibt es einen Zwei-Stunden-Takt. Bis 2027 soll die Strecke schrittweise ausgebaut werden.

Die "Jungfernfahrt" auf der reaktivierten Strecke hat geklappt. Im sogenannten "Vorlaufbetrieb" gibt es zwischen Stühlingen und Waldshut nun einen Zwei-Stunden-Takt und erstmals auch Züge in der Ferienzeit. Die Fahrzeit auf der Strecke liegt derzeit noch bei 32 Minuten. Am Ende des Ausbaus im Jahr 2027 soll es einen durchgehenden Stundentakt zwischen Waldshut und Stühlingen geben. Dafür müssen rund zehn Millionen Euro investiert werden: unter anderem für neue Technik, einen Kreuzungsbahnhof sowie fünf neue Haltepunkte. Auch regionale Betriebe wollen die Strecke für Gütertransporte nutzen.

Strecke dank der Sauschwänzlebahn nach Jahrzehnten gut erhalten

Die Wutachtalbahn wurde 1890 in Betrieb genommen und diente als Verbindungsstrecke zwischen Hochrhein- und Schwarzwaldbahn. Die Wutachtalbahn wurde 1976 weitgehend stillgelegt. Jahrzehnte lang fuhr kein Zug auf der Strecke - bis die Bahnbetriebe Blumberg im Jahr 2003 die Strecke pachteten. Von da an diente die Wutachtalbahn in den Ferien und an Wochenenden als Zubringerstrecke für die historische Sauschwänzlebahn, die von Stühlingen nach Blumberg fährt.

Pendlerinnen und Pendler aufgepasst: Die Wutachtalbahn soll schrittweise reaktiviert werden. SWR Petra Jehle

Schülerzüge auf Strecke im Einsatz - schrittweise Wiederbelebung

Zur Entlastung der überfüllten Busse wurden 2017 erstmals Schülerzüge auf der Strecke angeboten. Weil die Strecke laut einer Machbarkeitsstudie des Landes Baden-Württemberg einen positiven Kosten-Nutzen-Effekt aufweist, wird sie nun schrittweise reakiviert.