Die Amtszeit von Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz endet. Zur Würdigung seiner Arbeit gab es eine ofizielle Feier mit 400 Gästen. Seine Nachfolge übernimmt die Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker.

Der dienstälteste Oberbürgermeister Südbadens: Nach 24 Jahren im Amt gab es zum Abschied viel Lob für den scheidenden Oberbürgermeister von Weil am Rhein. Wolfgang Dietz (CDU) arbeitet aber auch nach der offiziellen Verabschiedung am Donnerstagabend noch bis zum Monatsende weiter: "Ich werde schließlich auch bis dann bezahlt." Sein letzter Arbeitstag nach 24 Jahren im Amt ist am 31. Mai.

Ein Symbol für die Verbundenheit der beiden Städte rechts und links des Rheins: Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz (li.) und Jean-Marc Deichtmann aus Huningue präsentieren den druckfrischen, gemeinsamen Stadtplan. SWR Laura Könsler

Politiker aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben am Abend bei der Verabschiedung im Weiler Rathaus den scheidenden OB Wolfgang Dietz gewürdigt. Er wurde nach 24 Jahren im Amt zum Ehrenbürger von Weil und dessen elsässischer Partnerstadt Hüningen ernannt. Für die Landesregierung sprach seine CDU-Parteikollegin, Justizministerin Marion Gentges.

Viel Lob für den scheidenden OB

Gentges nannte Weils OB Wolfgang Dietz bei der Verabschiedung im Rathaus „einen Menschen, zu dem ich aufblicke“. Der sächsische Innenminister Armin Schuster bezeichnete ihn in einer Videobotschaft aus Dresden als einen „glühenden Europäer“. Der Schweizer Justiz- und Innenminister, Beat Jans, grüßte aus Bern per Brief. Jean-Marc Deichtmann, Bürgermeister von Weils Partnerstadt Hüningen im Elsass, sprach von einer tiefen Freundschaft und übergab Dietz die Ehrenbürgerurkunde. Die erhielt er auch von seiner eigenen Heimatstadt für seine Verdienste nach 24 Jahren im Amt. Dietz zeigte sich gerührt und sagte: „Weil ist und bleibt meine Stadt.“

Stehende Ovationen für Wolfgang Dietz (vorne). SWR

Vom Lörracher Kreistag in die EU und zurück

Schlagfertig und zielstrebig - so wird Wolfgang Dietz von Weggefährten beschrieben. Als junger Mann saß er im Lörracher Kreistag, von 1984 bis 1986 leitete der Jurist das Umweltschutzamt des Rems-Murr-Kreises in Waiblingen. Danach folgte der Karrieresprung nach Brüssel: Er wurde zum Leiter der baden-württembergischen Landesvertretung bei der EU. Für das Amt des Oberbürgermeisters kehrte er frisch gewählt im Jahr 2000 zurück in seine Heimatstadt Weil am Rhein.

Kernanliegen: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Dem inzwischen 67-jährigen Vater von zwei Kindern, der mit seiner Frau in Kandern wohnt, war die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Dreiländer-Stadt Weil am Rhein dabei von Anfang an wichtig. Dass Dietz fließend Französisch spricht, war dabei von großem Vorteil: Als überzeugendem Redner war ihm bei seinen Auftritten in der elsässischen Nachbarschaft oder in Basel der Applaus sicher. Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz, der Dietz seit dem ersten Jahr seiner Amtszeit kennt, schätzt seinen Kollegen als "verlässlichen Partner" und "überzeugten Europäer".

Man konnte sich immer auf sein Wort verlassen.

Dietz setzte sich für Grenzschließungen während Corona ein

Als aber die Corona-Pandemie nach einem Kirchentreffen im Elsass besonders stark wütete, forderte Dietz die Schließung der Grenzen. Einen Brief des Weiler Oberbürgermeisters an Bundesinnenminister Horst Seehofer brachte der damalige CDU-Innenpolitiker und heutige sächsische Innenminister Armin Schuster 2020 direkt persönlich ins Bundesinnenministerium. Die Folge: Noch am selben Abend kündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer die Schließung der Grenzen für den nächsten Morgen an.

Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, CDU, sieht in der "Zollfreien Straße" eine Erfolgsgeschichte. SWR Matthias Zeller

Große Projekte trotz Sparkurs realisiert

Wolfgang Dietz verordnete seiner Stadt einen Sparkurs, um die Schulden nach der Landesgartenschau 1999 wieder abzubauen. Trotzdem fallen große Projekte in die Amtszeit von Wolfgang Dietz: Der Bau der preisgekrönten Dreiländerbrücke, die Eröffnung des deutsch- und französischsprachigen Oberrhein-Gymnasiums, die Inbetriebnahme der "Zollfreien Straße" nach Lörrach, die Weiterführung der Tramlinie von Basel nach Weil und – nach zwei Bürgerentscheiden – die Einweihung der rund 150 Millionen Euro teuren "Dreiländergalerie", einem großen Shoppingcenter.

Der Zustand der Stadt ist Ihr Verdienst.

Würdigungen des dienstältesten Oberbürgermeisters in Südbaden

Stellvertretend für den Weiler Gemeinderat würdigte SPD-Stadtrat Johannes Foege als dienstältestes Mitglied in der jüngsten Gemeinderatssitzung den scheidenden Oberbürgermeister. Sein Fazit: "Wolfgang Dietz hat sich um Weil am Rhein verdient gemacht." Der letzte Arbeitstag des dienstältesten Oberbürgermeisters in Südbaden ist am 31. Mai. Im Juni wird die Lörracher CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker neue Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein. Sie kam bei der Wahl im März auf fast 60 Prozent der Stimmen der Bürgerinnen und Bürger aus Weil am Rhein.