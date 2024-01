Laut dem Agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung von 2023 erzeugten in der Landwirtschaft im Jahr 2020 fast eine Million Menschen Waren im Wert von 50 Milliarden Euro. Dabei sind aber auch Saisonarbeitskräfte mitgezählt. Bezieht man die vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche mit ein, waren demnach 2021 rund 4,4 Millionen Menschen in der Ernährungswirtschaft beschäftigt. Das sei etwa jeder zehnte Arbeitsplatz in Deutschland.

Zahl der Höfe sinkt seit Jahren

In der deutschen Landwirtschaft findet seit Langem eine Konsolidierung statt: Die Zahl der Betriebe nimmt seit vielen Jahren ab. Zwischen 2010 und 2020 sank die Zahl um rund 36.100 auf 262.800 Betriebe. Kleinere Höfe werden von größeren Betrieben aufgekauft. Dadurch kommen immer weniger Landwirte auf immer mehr Menschen: Im Schnitt ernährt eine Person in der Landwirtschaft heute 139 Menschen, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. 1990 waren es nur 69 und 1970 nur 27.

Forciert wird die Konzentrationswelle durch die EU-Agrarpolitik: Die Förderung begünstigt eher Großbetriebe. In Baden-Württemberg herrschen aber mittlere und kleine Höfe vor: Hier verfügte ein Betrieb im Jahr 2020 über eine durchschnittliche landwirtschaftlich genutzte Fläche von 36 Hektar. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland dominieren Großbetriebe, in Mecklenburg-Vorpommern etwa im Schnitt mit 281 Hektar Fläche.

Bauern verdienen mehr

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022/2023 erwirtschaftete ein Haupterwerbsbetrieb in Deutschland im Durchschnitt 115.400 Euro, 45 Prozent mehr als im Jahr davor. In Baden-Württemberg ist die Lage deutlich schlechter: Hier stieg das Durchschnittseinkommen je Hof auf 77.013 Euro. Damit sind die Landwirte in BW im Vergleich aller Bundesländer Schlusslicht.

Die Gewinnentwicklung fällt je nach Größe und Art der Landwirtschaft extrem unterschiedlich aus. Schlecht lief es 2022/2023 insbesondere für baden-württembergische Obst- und Weinbauern. Zudem schwanken die landwirtschaftlichen Einkommen von Jahr zu Jahr stark, abhängig etwa vom Wetter und den Preisen am Weltmarkt.