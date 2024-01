Hunderte protestierende Landwirte machen Donnerstag wieder Sternfahrten durch ganz Südbaden mit Kundgebungen in Offenburg oder auch in Grafenhausen, wo sie Minister Hauk treffen.

In ganz Südbaden gehen die Bauernproteste unvermindert weiter. In Offenburg (Ortenaukreis) ist genauso mit Traktoren und Verkehrsbehinderungen zu rechnen wie im Schwarzwald.

Landwirte wollen Frust bei Minister Hauk abladen

Auf 1.100 Metern Höhe in Grafenhausen (Kreis Waldshut) treffen die protestierenden Landwirtinnen und Landwirte den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU).

Protestierende Landwirte sind mit ihren Treckern am Donnerstag nach Grafenhausen (Kreis Waldshut) in den Schwarzwald gefahren. SWR Petra Jehle

Rund 1.000 Landwirtinnen und Landwirte mit mehr als 500 Traktoren sind mittags auf das Gelände der Staatsbrauerei Rothaus gekommen. Das hat der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) im Kreis Waldshut organisiert.

Der BLHV Der Badsiche Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) ist 1946 gegründet worden. Aktuell zählt er mehr als 16.000 Mitglieder; dabei sind Winzerinnen und Winzer und Landwirte. Er hat seinen Sitz in Freiburg und ist Mitglied des Deutschen Bauernverbandes. Sein Leitbild fasst der BLHV so zusammen: "Satzungsmäßiger Auftrag des Verbandes ist die Bündelung und Vertretung der bäuerlichen Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit" und "Im Verband spiegelt sich die ganze Vielfalt der Landwirtschaft in Südbaden" (Quelle: blhv.de)

Wenn die Bundesregierung Montag nicht einlenkt, gehen wir weiter auf die Straße und legen Deutschland lahm.

Hunderte Traktoren ziehen durch Offenburg

In Offenburg soll eine Traktor-Sternfahrt am Donnerstagnachmittag mitten in die Stadt auf den Markplatz führen. Die Landwirte rechnen mit mindestens 500 Teilnehmenden. Weil der Platz für so viele Fahrzeuge nicht ausreicht, müssen die Offenburger in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Bauernproteste gehen weiter - mit Mahnfeuern und Traktor-Korsos

Auch am Hochrhein gehen die Bauernproteste weiter mit Korsos am Donnerstagnachmittag im Wiesental, in Lörrach und in Weil am Rhein. Noch bis Samstag soll es jeden Morgen einen Traktor-Korso auf der B34 zwischen Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) geben.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis soll es Donnerstagabend ein Mahnfeuer in Bad Dürrheim an der alten B27 geben. Und am Freitag plant der BLHV in Bad Dürrheim eine Abschlussveranstaltung der Aktionswoche an der B33.