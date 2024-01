per Mail teilen

In Baden-Württemberg gibt es rund 38.000 landwirtschaftliche Betriebe. Der Verdienst der Bauern variiert stark. Milch- und Viehzuchtbetriebe verdienen aktuell besser. Weniger gut läuft es dagegen bei Obst- und Getreidebauern. Bundesweit stehen Landwirtinnen und Landwirte aus BW in puncto Verdienst an letzter Stelle.