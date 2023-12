Ärmel hochkrempeln und Solarfabriken bauen? Oder mit Hilfe der GDL in Klimaohnmacht fallen und wieder aufs Auto umsteigen? Und Hilfe, der Weihnachtsbaum ist halbnackt!

Hallo zusammen, ich bin Ulrike Liszkowski, Redakteurin im SWR-Studio in Freiburg, und schaue mit euch auf ein paar Themen dieser Woche, die mir aufgefallen sind:

Photovoltaik boomt nicht nur in Freiburg Vauban. Firmen in Baden-Württemberg sind laut einer Studie in der Lage, eigene Solarfabriken aufzubauen, um von dem Wachstumsmarkt zu profitieren. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Patrick Seeger

Eine Studie vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesystem, ISE, in Freiburg zeigt: Im Ländle gibt's genug Know-how, um eigene Solarfabriken zu bauen. Gut für die heimische Wirtschaft und unsere Klimaziele. Oder wollen wir die gar nicht mehr erreichen? Nervt ja, immer neue Schlagzeilen über Temperatur-Rekorde! Lieber schnell wegklicken und die Kritik am nächsten Flug in den Urlaub am besten abwimmeln. Verdrängen, nennt sich das auch.

Erschöpft oder gar ohnmächtig? Langstreckenlauf Klimaschutz

Keine Lust mehr auf Klimaretten? Aber je mehr wir verdrängen, was uns überfordert, umso mehr Zeit verlieren wir. Der Solararchitekt Rolf Disch hat 1994 (!) in Freiburg das erste Haus der Welt gebaut, das mehr Energie erzeugt, als es selbst braucht. Geht also, das klimafreundliche Bauen! Damals dachte er, in 30 Jahren sind wir raus aus Kohle, Gas und Öl. Aber nein, ganz und gar nicht!

Ich kann es ein Stück weit verstehen, dass man glaubt, man selbst ist ja so ein kleines Rädchen und spiele keine Rolle. Und doch ist es so, dass man eine ganze Menge machen kann.

Freiburgs Solar-Fabrik ging 2015 insolvent

Tatsächlich ist Deutschland weit von einer Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz entfernt. Dabei waren wir doch mal Weltmarktführer bei den Erneuerbaren. Auch in Freiburg boomte die Solarbranche, bis die chinesische Konkurrenz Vorzeigeunternehmen in die Pleite trieb.

Ein Archivbild von 2015 zeigt die Solar-Fabrik AG in Freiburg (Baden-Württemberg). Wegen massiver Einbrüche bei der Nachfrage musste sie Insolvenz beantragen. picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger/dpa

Kommt nun das Comeback der Solarindustrie?

Um die Klimaziele zu erreichen müssen in Baden-Württemberg in den nächsten Jahrzehnten jedes Jahr PV-Anlagen mit mehreren Tausend Megawatt Leistung installiert werden. Wenn PV boomt, warum sollte davon nur China profitieren? Dort werden nämlich mehr als 90 Prozent aller Solarzellen und Solarmodule gebaut.

Die Freiburger Studie vom ISE macht mir Hoffnung: 116 Unternehmen in Baden-Württemberg könnten danach Solarzellen- und Modul-Produktionsstätten aufbauen und weitere als Quereinsteiger in die Branche gehen. Warum tun sie das nicht längst? Darüber habe ich mit Institutsleiter Andreas Bett vom Fraunhofer ISE in Freiburg gesprochen.

Wenn man hier wieder produziert, ist es am Anfang auf jeden Fall teurer als in China. Um eine PV-Produktion in Deutschland zu initiieren, die groß genug ist, um zu konkurrieren, braucht es anfangs staatliche Unterstützung.

Gerade wird auf der Weltklimakonferenz in Dubai um Wege gerungen, die Klimaerwärmung zu bremsen. Ideen zum Handeln gibt es viele.

Klimawandel als Chance: "Ein fantastischer Innovationsauftrag"

Über die Studie aus Freiburg zum Potential, in Baden-Württemberg Solarfabriken zu bauen, berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 6.12.2023.

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die kurzfristige Ankündigung des Warnstreiks der GDL dpa Bildfunk Picture Alliance

Weil die Lokführergewerkschaft GDL erneut zum Streik aufgerufen hat, fuhren am Freitag auch am Freiburger Hauptbahnhof fast keine Fernzüge und auch nur wenige Breisgau-S-Bahnen. Ist das noch fair, dass eine kleine Gewerkschaft wie die der Deutschen Lokomotivführer (GDL) so viel Macht hat, ein ganzes Land auszubremsen? In Freiburg sind viele Bahnkunden genervt: "Wenn diese Gruppe streikt," sagt eine Frau, "dann haben zu viele andere Menschen große Nachteile." Dafür habe sie kein Verständnis mehr.

Bremst die GdL auch die Verkehrswende aus?

Ob das so noch was wird, mit dem Umstieg vom Auto oder Flieger auf die klimafreundliche Bahn? Mal kommt ein Zug nicht, weil das Personal fehlt, dann ist die Bahn unpünktlich wegen Baustellen und maroder Gleise. Das trifft Fernreisende, aber auch Pendlerinnen und Pendler in der chronisch überfüllten S-Bahn von Breisach nach Freiburg. Und als wenn das nicht reicht, gibt's auch noch die verschiedenen Bahngewerkschaften mit ihren Streiks. Kein Wunder, dass viele da wieder aufs Auto umsteigen - auch über den einzelnen Streik hinaus.

Fährst Du klimafreundlich mit der Bahn oder lieber doch mit dem Auto? Mein Zug ist ständig überfüllt oder fährt gar nicht erst, ich steige wieder aufs Auto um Mit dem Auto stehe ich auch im Stau, da sitze ich - auch mit Verspätung - lieber in der Bahn Ich will nicht mit dem Auto die Luft verpesten, aber Bahnfahren klappt einfach nicht Abschicken

Für Pendlerinnen und Pendler ist Radfahren ja vielleicht auch noch eine Alternative. Dafür gab's diese Woche in Waldkirch (Kreis Emmendingen) sogar Schokoherzen, wenn - Advent, Advent - am Rad ein Lichtlein brennt. Eine Nikolaus-Aktion für Radfahrer mit Licht.

Aber auch für Bahnreisende gibt es eine gute Nachricht: Keine weiteren GDL-Streiks über Weihnachten und Silvester. Wenn Züge über die Feiertage unpünktlich oder gar nicht fahren, wird das voraussichtlich an "wetterbedingten Störungen" oder "außergewöhnlich hoher Auslastung" liegen. Nun ja...



Über den GDL-Bahnstreik berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 8.12.2023.

Weihnachtsshopping in Freiburg: Immer mehr und teurer schenken - muss das sein? Nein! picture-alliance / Reportdienste Pressestelle Patrick Seeger

Ich weiß nicht, wie es euch geht - aber langsam werde ich nervös, was die Weihnachtsgeschenke angeht... Das Fest naht - und die To-do-Liste ist noch lang. Klar, nur nicht übertreiben. Sonst geht die Besinnlichkeit unter Geschenkebergen verschütt.

Weihnachtsgeschenke, die man nicht kaufen muss

Überhaupt drehen viele vor Weihnachten viel zu hoch. Wie wär's mit ein bisschen mehr Gelassenheit - auch zum Beispiel angesichts eines ungewohnt frisierten, um nicht zu sagen halbnackten Weihnachtsbaums in Lörrach. Aus gutem Grund Opfer einer Kettensäge, steht er nun unten ohne im Sturm der Entrüstung. Was ein Drama!

Über das Thema berichtete die SWR Landesschau am 8.12.2023.

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in Südbaden auch noch interessiert:

Nach Bauernhof-Brand: Glottertäler sammeln Spenden für Familie

Ungleiche Bezahlung der Lehrer sorgt für Frust an Werkrealschulen

Zu viel Gedränge: Schärfere Kontrollen bei Straßburger Weihnachtsmarkt