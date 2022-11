Ausgefallene Weihnachtsdeko in der Lorenz Strauße

Alle Jahre wieder hängt Familie Lorenz ihren gesammelten Weihnachtsschmuck in die Straußenwirtschaft in Ehrenkrichen-Kirchhofen. Mehr als 30.000 Einzelteile glitzern und glänzen.

Schon seit Eröffnung der Strauße vor 21 Jahren sammelt Familie Lorenz die schönsten und skurrilsten Weihnachtsaccessoires auf Messen in ganz Deutschland. Tiefblaue Pfauen an den Kronleuchtern, glänzende Traktoren, ein mannshoher Nussknacker und viele, viele Lichter verströmen eine ganz eigene Weihnachtsstimmung in den Gasträumen, an deren Wänden das ganze Jahr über hunderte Spiegel hängen.

Märchenhafte Weihnachtsstimmung

Die wertvollsten Stücke hat Carmen Lorenz in einer großen Vitrine untergebracht - da steht auch ihr Lieblingsstück: eine zehn Zentimeter große mundgeblasene Pinocchio-Figur. Sie ist beweglich, detailreich bemalt und hat natürlich eine lange Nase.

Viel Arbeit, aber auch große Vorfreude

Um die Weihnachtsdekoration aufzubauen, hat die Famile zwei Wochen gebraucht. Aber eigentlich ist das Schmücken nie zu Ende: Jeden Tag werden neue Figuren und Schneekugeln und Lichter aufgehängt. "Für mich ist das richtig Arbeit, bis wir um 16 Uhr dann die Strauße aufmachen," sagt Carmen Lorenz.

Mit jedem Weihnachtsschmuckstück, das die Familienmitglieder in die Hand nehmen, steigt auch für sie die Vorfreude aufs Weihnachtsfest - ihre persönliche Familientradition.