per Mail teilen

Rund fünf Wochen vor Weihnachten ist an diesem Donnerstag der Freiburger Weihnachtsmarkt gestartet: größer als vor der Pandemie und mit neuem, nachhaltigerem Beleuchtungskonzept.

Im vergangenen Jahr schloss der Freiburger Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie bereits Ende November - nach nur sechs Tagen. In diesem Jahr stehen die Chancen gut, dass den Marktbeschickern dieses Schicksal erspart bleibt und sie auf gute Umsätze bis zum Schluss hoffen können. Deshalb sei die Vorfreude jetzt besonders groß, so die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe (FWTM). Für den Weihnachtsmarkt gebe es in diesem Jahr aber auch einige Änderungen.

Neues Beleuchtungskonzept

Trotz Energiekrise soll die Freiburger Innen- und Altstadt auch 2022 weihnachtlich erleuchtet sein. Allerdings ist die LED-Beleuchtung nun an die reguläre Straßenbeleuchtung gekoppelt. Aus diesem Grund wird sie zu denselben Zeiten in Betrieb sein wie die Straßenlaternen.

Erste Besucherinnen und Besucher laufen bei milden Temperaturen über den Weihnachtsmarkt in Freiburg. SWR Robert Wolf

Verkürzte Weihnachtsbeleuchtung in der Freiburger Innenstadt

Außerdem wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Kaiser-Joseph-Straße, der Bertoldstraße und der Rathausgasse um fünf Tage verkürzt. Die Lichterketten brennen also nur bis zum ersten Januar und nicht wie bisher üblich bis Dreikönig. Zusätzlich wird die Betriebsdauer der Beleuchtung im Bereich des Weihnachtsmarktes von zwölf auf täglich acht Stunden reduziert. Mit beiden Änderungen sollen laut FWTM insgesamt etwa 3.600 Kilowattstunden weniger Strom verbraucht werden. Das entspricht einer Einsparung von etwa einem Drittel im Vergleich zu früher.

Zuschüsse für Beleuchtung der Händlergemeinschaft

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Gerberau, der oberen Altstadt und weiteren Standorten in der Innenstadt ist hingegen von Anwohnern und dem Einzelhandel organisiert. Diese erhalten in diesem Jahr von der FWTM eine finanzielle Unterstützung.

Wie schon im vergangenen Jahr wird es Stände am Colombischloss geben. picture alliance | dpa | Philipp von Ditfurth

Weihnachtsmarkt Freiburg auch am Colombischloss

Wie bereits im letzten Jahr gibt es, neben dem Kartoffelmarkt und dem Rathausplatz, auch auf dem Gelände des Colombiparks wieder eine größere Standfläche. Der Freiburger Gemeinderat hat diese Erweiterung für den Weihnachtsmarkt jüngst beschlossen. Insgesamt verteilen sich auf dem Weihnachtsmarkt in Freiburg fast 130 Ausstellerinnen und Aussteller. Den ersten Glühwein gibt es am 17. November ab 14 Uhr, den letzten einen Tag vor Heiligabend.