Bagger streift Brücke - B31 bei Titisee-Neustadt nach Sperrung wieder frei

Ein Laster will unter einer Brücke durchfahren, doch der Bagger auf seinem Anhänger bleibt daran hängen. Was folgt, ist die Sperrung der B31. Mittlerweile fließt der Verkehr wieder.

Ein Bagger auf einem Tieflader ist am Dienstagvormittag auf der B31 bei Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) an einer Brücke hängen geblieben. Die B31 wurde daraufhin an der Stelle in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Für Autofahrerinnen und Autofahrer wurde eine Umleitung eingerichtet. Der 57-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Inzwischen ist die Bundesstraße wieder frei. Ein Statiker muss nun prüfen, ob die Stabilität der Brücke beeinträchtigt ist.

Polizei spricht von "Trümmerfeld"

Den Angaben nach transportierte der Laster einen Bagger auf dem Tieflader, dessen Ausleger - also Arm und Schaufel - zu weit ausgefahren war und an der Brücke hängen blieb, als das Gespann darunter durchfahren wollte. Der Bagger rutschte nach dem Zusammenprall von der Ladefläche und wurde beschädigt. Laut Polizei fielen auch Brückenteile hinunter, auf der Bundesstraße entstand ein "ausgedehntes Trümmerfeld".

Mitarbeiter der Straßenmeisterei überprüfen, inwieweit auch die Straße bei dem Unfall beschädigt wurde und ob die Statik der Brücke gelitten hat. Auch müsse geklärt werden, ob Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelangt sind, zum Beispiel Hydrauliköl.