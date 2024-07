Vor der Stichwahl in Frankreich: Wie rechts wählt das Elsass?

Am Sonntag wird in Frankreich zum zweiten Mal gewählt. Im Elsass hat der Rassemblement National in der ersten Wahlrunde fast überall abgeräumt. Können sich die Rechten auch in der Stichwahl durchsetzen?

Bei der ersten Runde der Wahlen zur französischen Nationalversammlung hat der rechtsnationale Rassemblement National (RN) fast überall im Elsass abgeräumt. In vielen Wahlbezirken kamen RN-Kandidierende auf über 40 Prozent - deutlich mehr als im gesamten Land, wo der RN und seine Verbündeten rund 33 Prozent erreichten. Nur die großen Städte wählten anders: In Straßburg bekam das linke Bündnis Nouveau Front Populaire die meisten Stimmen. In Mulhouse gewann das Bündnis von Präsident Emmanuel Macron. Bei den Stichwahlen am Sonntag entscheidet sich nun, welche Kandidatinnen und Kandidaten tatsächlich ins Parlament kommen.

Kann ein Bündnis gegen rechts Le Pens Triumph schmälern?

In zahlreichen Wahlkreisen zogen Vertreter von Macrons Lager und den Linken ihre Kandidatur zurück, um die Chancen des jeweils besser positionierten zu erhöhen und so einen Sieg der RN-Kandidierenden möglicherweise noch abzuwenden. Eine absolute Mehrheit im Parlament des Lagers von Marine Le Pen könnte dadurch verhindert werden.

Demonstration gegen rechts in Wissembourg

In Wissembourg im Norden des Elsass setzen auch besorgte Demonstrierende alles daran, die Wahl des extrem rechten Kandidaten zu verhindern. "Es ist wichtig, gegen den Faschismus zu demonstrieren, sehr wichtig", meint einer von ihnen. Und eine ältere Demonstrantin inmitten der bunten Fahnen sagt: "Ich bin gegen Fremdenhass und wähle gegen den Fremdenhass. Ich mag nicht, was gerade passiert, das macht mir Angst." Die Chancen, die Rechtsnationalisten aufzuhalten scheinen hier allerdings eher schlecht: Der Rassemblement National hat in diesem Wahlkreis 44,2 Prozent der Stimmen geholt - mit Abstand die meisten.

Nur in den beiden größten Städten des Elsass lag der Rassemblement National beim ersten Wahlgang nicht vorne. SWR

Experten: Viele Franzosen wählen extrem rechts aus Überzeugung

Im Unterschied zu vergangenen Wahlen stimmten Menschen jetzt nicht mehr nur aus Protest rechtsnational, sondern vielfach aus Überzeugung, meinen Experten. "Die anderen erzählen nur Lügen. Man verspricht uns alles mögliche und es passiert nichts", meint etwa ein Wähler aus dem Elsass. Und eine Frau betont: "Wir brauchen die Veränderung."

Fünf Wahllokale für französische Wähler in Baden-Württemberg

Auch die Wahlberechtigten unter den rund 30.000 Französinnen und Franzosen in Baden-Württemberg sind zur Wahl aufgerufen. Sie können am Sonntag in einem der fünf Wahlbüros in Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Offenburg und Freiburg ihre Stimme abgeben. Die Büros sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Anders als in Deutschland war das Wählen im Vorfeld auch online möglich.