Die Polizei hat im Ortenaukreis eine Schildkröte gerettet. Sie war auf der Autobahn unterwegs. Eine weitere Schildkröte wurde auf einer Kreisstraße entdeckt - mit Angelhaken im Maul.

Zwei Streifenbeamte von der Autobahn-Polizei haben sicherlich ganz schön gestaunt, als sie am Dienstag auf der Autobahn A5 zwischen Offenburg und Lahr bei Schutterwald (Ortenaukreis) eine Landschildkröte entdeckten. Die herrenlose Schildkröte war auf dem Standstreifen unterwegs und damit in höchster Gefahr. Die beiden Polizisten traten sofort auf die Bremse und nahmen das Tier in ihre Obhut. Die unverletzte Schildkröte wurde dann auf der Dienststelle versorgt und anschließend an ein Tierheim übergeben.

Wasserschildkröte mit Angelhaken im Maul

Nicht auf der Autobahn, aber auf einer Kreisstraße wurde bei Schwanau im Ortenaukreis ein weiteres Tier gefunden, diesmal eine Wasserschildkröte. Hier hatte am Morgen desselben Tages eine Radfahrerin das Tier gesehen, als es in der Nähe des Baggersees von Nonnenweier auf der Fahrbahn herumlief. Die Frau hat die Schildkröte sofort mitgenommen und dem Polizeiposten Schwanau übergeben. Die Beamten bemerkten dann, dass die Schildkröte einen Angelhaken im Maul hatte. Die dazugehörige Schnur war offensichtlich abgeschnitten worden. Die Wasserschildkröte wurde zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Tierheim gebracht. Wem die Schildkröten gehören, ist bislang nicht bekannt.