In Offenburg wächst im Moment eine ungewöhnliche Konstruktion gen Himmel: In einem Mammutbaum entsteht eines der höchsten Baumhäuser Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Schlafgelegenheit inklusive.

Ein Luftschloss mitten im Grünen: Im Süden Offenburgs steht im Vorgarten einer Villa aus der Kaiserzeit ein bald 150 Jahre alter Mammutbaum. Mehr als 30 Meter hoch ist dieser Baum inzwischen, und weit oben zwischen seinen Ästen, da wird aktuell gebaut. Der Eigentümer des Grundstücks, Uwe Vogel, möchte in mehr als 20 Metern Höhe ein Baumhaus errichten. "Wir haben irgendwann hier unter dem Baum gesessen, in einer Sommernacht, und haben überlegt, wie es wohl wäre, wenn man etwas höher sitzen könnte", sagt Vogel. "Dieser Gedanke, der hat sich bei mir festgesetzt."

Glaskonstruktion mit Schlafgelegenheit

Mehrere Jahre hat Uwe Vogel inzwischen an seiner Baumhaus-Idee herumgedacht. Sie ist gereift und mit Unterstützung eines Architekten sind inzwischen Genehmigungen dafür da. Für den privaten Gebrauch darf Vogel mehrere Plattformen in seinem Mammutbaum montieren, außerdem eine gigantische Wendeltreppe und einen gläsernen Kubus mit Schlafgelegenheit und Blick über die ganze Stadt.

Uwe Vogel spricht über den Mammutbaum in seinem Vorgarten, als wäre er eine Person. SWR

Baumgutachter hat Mammutbaum geprüft

Inzwischen sind auf seinem Grundstück die Praktiker am Zug. Einer der wichtigsten Mitstreiter ist Schlosser Jürgen Sonnier. Er hat die Wendeltreppe angefertigt, die sich inzwischen bis in zehn Meter Höhe um den riesigen Stamm des Mammutbaums windet. Ein Modell gab es dafür nicht. Die Treppe wurde nach den Vorgaben des Baumes entwickelt. Nicht einfach, aber: "Es gibt immer eine Lösung", so Sonnier.

An mehreren Stellen im Baum hängen inzwischen Balken im Geäst. Aus denen sollen mal terrassenartige Plattformen werden - die höchste in 26 Metern Höhe. Doch ob der Baum das alles hält? Das hat Baumgutachter Martin Zeller überprüft. Zeller hat schon etliche Baumhaus-Projekte begleitet, doch die Arbeit an diesem Mammutbaum ist auch für ihn besonders: "Als ich das erste Mal hier war und unter diesem 34 Meter hohen Baum stand, war ich einfach erschlagen. Er war monumental, er war riesig und ich hab auch gleich gesehen, dass man hier ein ganz, ganz tolles Baumhausprojekt realisieren kann."

Experte vermutet Rekordhöhe

Laut dem Experten könnte das Baumhaus von Uwe Vogel einmal das höchste Baumhaus Deutschlands oder gar Europas werden. "Birdy's Redwood Lounge" wird es einmal heißen. Nur wann es fertig wird, da wagt noch niemand hier eine Prognose.