Die Schwarzwaldbahn zwischen Hausach und Hornberg im Ortenaukreis war am Dienstag bis in die Abendstunden gesperrt. Laut Polizei war ein Zug mit einem Lkw zusammengeprallt.

In Gutach (Ortenaukreis) ist am Dienstag ein Zug mit einem Lkw kollidiert. Der Fahrer des Lkw kam in eine Klinik. Die Zugstrecke der Schwarzwaldbahn zwischen Hausach und Hornberg blieb in Folge des Unfalls bis in den Abend gesperrt.

Lkw-Fahrer fährt wohl trotz Rotlichts auf Bahnübergang

Der Fahrer des Lkw fuhr laut Polizei offenbar trotz Rotlichts auf den Bahnübergang. Dort sei er zwischen den geschlossenen Schranken stehengeblieben. Der Lokführer des Nahverkehrszuges, der von Gutach in Richtung Hornberg unterwegs war, leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Im Zug wurde niemand verletzt, der 49-jähriger Lkw-Fahrer kam zur Untersuchung in eine Klinik.

Schwarzwaldbahn Hausach - Hornberg: Statt Zügen fahren Ersatzbusse

Der Schaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Zwischen Hausach und Triberg wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Von Triberg bis Villingen besteht wegen Bauarbeiten bereits ein Schienenersatzverkehr.