Ab Samstag werden sechs Wochen lang keine Regionalzüge zwischen Triberg und Villingen-Schwenningen fahren. Stattdessen ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet - die brauchen aber deutlich länger.

Wegen Bauarbeiten entfallen ab Samstagmorgen die Züge der Linie RE 2 zwischen Triberg und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Anstelle der Bahn werden Ersatzbusse fahren, die brauchen im Vergleich aber länger. Außerdem berfürchten manche Pendlerinnen und Pendler mehr Verkehr auf den Straßen.

Barat Aejase wohnt in Villingen und arbeitet in Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis). Hier auf der Schwarzwaldbahn gebe es immer Probleme, sagt der Apotheker. Mit dem Auto zu pendeln, sei ihm zu teuer. Für sechs Wochen muss sich Aejase daher mit dem Schienenersatzverkehr anfreunden. Anstelle einer Stunde Fahrzeit für den Hin- und Rückweg kalkuliert er bis Mitte Juli mit insgesamt zwei Stunden.

Grund für die Sperrung: Deutsche Bahn rüstet sich für Hangrutsch

Die Deutsche Bahn will die Strecke bei Triberg-Gremmelsbach rund um den Seelenwald modernisieren und sicherer machen. Rund 130 Anker und Betonblöcke sollen laut Bahn verhindern, dass es am Hang zu einem Erdrutsch kommt. So soll der Hang für viele Jahrzehnte stabil gehalten werden.

Die Sicherung des rund 80 Meter hohen Seelenwald-Steilhangs ist bereits abgeschlossen. "Wenn man am Felsen nichts tut, dann kommt er irgendwann runter", sagte eine Fahrdienstleiterin der DB Netz AG gegenüber dem SWR am Bahnhof in Triberg. Die Felsen müsse man ab und zu sichern.

Rund 3,5 Kilometer Gleis wird erneuert

Jetzt würden die Baustellen zurückgebaut und die Gleise wieder eingebaut, so die Fahrdienstleiterin weiter. Rund 3,5 Kilometer Gleis werden demnach erneuert. Außerdem soll auf der Strecke bis St. Georgen ein Bahnübergang instandgehalten werden.

Bis zum 12. Juli sollen die Bauarbeiten andauern. Bis dahin wird es keinen Regiozug auf dem Abschnitt Triberg - Villingen-Schwenningen geben. Morgens und in der Nacht sollen die Züge laut Bahn ab oder bis Hornberg (Ortenaukreis) fahren. Vom 9. bis 11. Juli fährt die Bahn auch ab oder bis Singen (Hohentwiehl) im Kreis Konstanz. Die Deutsche Bahn empfiehlt allen, die diese Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen möchten, sich zu aktuellen Informationen und Verbindungen im Internet zu informieren.