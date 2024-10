Freiburger Gericht weist Klage gegen Rundfunkbeitrag ab

Wie wird der Rundfunkbeitrag festgelegt?

Der Rundfunkbeitrag liegt in Deutschland aktuell bei 18,36 Euro pro Monat. Ab 2025 soll er auf 18,94 Euro steigen. Diese Erhöhung entspricht einer Steigerung von 0,8 Prozent pro Jahr in der kommenden Beitragsperiode. Mit dem Beitrag werden die Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandfunk finanziert. Wie hoch er sein soll, empfiehlt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland (KEF). Die Sender legen den Betrag also nicht selbst fest. Die Politik muss der Erhöhung zustimmen - einige Ministerpräsidenten stemmen sich derzeit dagegen. Der Fall könnte vor dem Bundesverfassungsgericht landen.