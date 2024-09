Städtetag in Freiburg: Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?

Zwei Tage berät der Städtetag Baden-Württemberg in Freiburg über die Zukunft der Städte im Land. Wie können sie die wachsenden Aufgaben meistern und die Innenstädte retten?

Ab Donnerstag tagt die Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg in Freiburg. Zwei Tage lang geht es um die Zukunft der Städte im Land. Es geht darum, wie sie die vielen und ständig wachsenden Aufgaben meistern können - von Digitalisierung der Verwaltung bis Bürgergesundheit. Ein Thema, das allen Kommunen im Land auf den Nägeln brennt: Wie kann die lebendige Innenstadt der Zukunft aussehen?

Was können Städte wie Freiburg gegen das Sterben ihrer Innenstädte tun? Darüber berät der Städtetag Baden-Württemberg bei seiner Hauptversammlung. SWR

Auf der Suche nach Konzepten: Wie können Innenstädte überleben?

Läden machen dicht, 1A-Lagen stehen leer: Händeringend suchen die Städte nach Konzepten, wie die Innenstädte nach den Schockwellen der Corona-Pandemie in Zeiten von boomendem Online-Handel überleben und lebendig bleiben können. Den Einzelhandel stärken, die Gastronomie ausbauen und attraktiver machen, das gilt landauf landab als Lösung. Aber: "Das funktioniert nicht“, meint der Referent, den der Städtetag zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen hat. Donato Acocella von der Schweizer Fachhochschule Rapperswil wird den Mitgliedern des Städtetags radikale und vor allem unbequeme Thesen vortragen.

Experte: Städte müssen bereit sein viel Geld auszugeben

Die Städte müssten sich von Einkaufen und Essen gehen als tragende Säulen verabschieden, das sei gestrig, so Acocella. Alle Konzepte in diese Richtung klammerten sich an Althergebrachtes und versuchten wiederzubeleben, was in der Pandemie schon gestorben sei, so der Experte.

Donato Acocella von der Ostschweizer Fachhochschule Rapperwil ist als Referent beim Städtetag in Freiburg. Donato Acocella

Menschen würden langfristig in die Städte kommen, um sich wohlzufühlen und nicht, um zu konsumieren, erklärt Acocella. Laut ihm bräuchten Städte mehr attraktive Freiflächen, mit viel Grund und an den Klimawandel angepasst. So würden Orte der Begegnung entstehen, ohne, dass die Menschen Geld ausgeben müssten.

Statt der immergleichen Filialisten also zum Beispiel besser eine Altenbegegnungstätte in 1A-Lage, das sei die Zukunft, so Acocella. Doch dafür müssten die Städte bereit sein, viel Geld auszugeben. Auf lange Sicht machten sich solche Investitionen bezahlt, wie das Beispiel der spanischen Stadt Bilbao zeige. Wie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl, Städtetagspräsident Frank Mentrup und Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn darauf reagieren werden, darauf sei er gespannt, so Donato Acocella.