Die diesjährigen Ostermärsche sind mit ersten Aktionen gestartet. Ein deutsch-französischer Friedensmarsch soll am Samstag über die Europabrücke laufen, auch in Müllheim wird für Frieden demonstriert.

Am Gründonnerstag vor Ostern begannen die traditionellen Friedensmärsche unter anderem in Freiburg. Rund 350 Menschen folgten dem Aufruf des Freiburger Friedensforums und versammelten sich am zentralen Platz der alten Synagoge, um "für Frieden, Abrüstung und Klimaschutz" zu demonstrieren. Vor allem ging es dabei laut Friedensnetzwerk um die Forderung nach sofortigem Kriegsende und Friedensverhandlungen im Ukraine- und im Gaza-Krieg. In Freiburg ist Klimaschutz eine neue zusätzliche Forderung gewesen. Man wolle den Menschen schützen - und damit auch das Klima.

Gemischtes Publikum mit unterschiedlichen Forderungen

Im Vorfeld hatte es Kritik an der Freiburger Organisation gegeben, weil beim Aufruf zum Ostermarsch Friedensverhandlungen mit Russland gefordert wurden, ohne die Position Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine einzuordnen. Bei der Kundgebung wurde dies jedoch thematisiert: Ein Redner kritisierte den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, betonte aber, dass ein Frieden nur mit Russland möglich sei. Das Publikum reagierte darauf teils zögerlich, teils mit Applaus. Als sich Redner der Kundgebung gegen Rechts positionierten, waren überwiegend Applaus, allerdings auch Buhrufe zu hören. Im Publikum sollen auch Menschen gewesen sein, die der Querdenker-Bewegung angehören.

Weitere Ostermärsche in der Ortenau und in Müllheim

Im Ortenaukreis findet der Ostermarsch der Deutschen Friedensgesellschaft und ihrer Kooperationspartner dieses Mal nicht in Offenburg, sondern in Kehl und Straßburg statt. Friedensmarsch soll dann über die Europabrücke nach Straßburg und zurück ziehen. Start ist am Samstag um 14 Uhr an der Kehler Friedenskirche. Laut Ernst Rattinger von der Friedensgesellschaft richtet sich der Friedensmarsch vor allem gegen ein Aufrüsten in Europa und den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit.

Wir halten es gerade in der Grenzregion für unabdingbar, Flagge zu zeigen. Und zwar die weiße oder die blaue Flagge mit der Friedenstaube.

In Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) steht am Ostermontag der Ostermarsch der Friedensbewegung an. Der Friedensrat Markgräflerland lädt unter dem Motto: "Beendet alle Kriege! Sofort!" dazu ein. Startpunkt ist um 14 Uhr an der Robert-Schumann-Kaserne. Der Friedensmarsch zieht dann zum Marktplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll.