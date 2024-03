Ostermärsche am Karsamstag in vielen baden-württembergischen Städten

Der Karsamstag gilt als Höhepunkt der Ostermärsche in Baden-Württemberg. In über 60 Städten sind Aktionen und Veranstaltungen für den Frieden geplant.

Am Hauptaktionstag der Ostermärsche in Baden-Württemberg, dem Karsamstag, finden laut dem Netzwerk Friedenskooperative in über 60 Städten Ostermarschaktionen statt. In Stuttgart soll es die größte Aktion in Baden-Württemberg geben. Sie beginnt mit einer Kundgebung um 12 Uhr. Ab 13 Uhr sollen die Demonstrierenden durch die Innenstadt ziehen, bevor die Aktion mit einer Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz endet.

Der Veranstalter rechnet mit etwa 1.500 Teilnehmenden. Unterzeichnet haben den Aufruf zum Ostermarsch mehrere Friedensbündnisse und Gewerkschaften wie der Deutsche Gewerkschaftsbund oder ver.di.

Das Friedensbündnis Karlsruhe und das Friedensplenum/Antikriegsbündnis Tübingen riefen dazu auf, gemeinsam mit dem Zug zur Kundgebung in Stuttgart und zum vorhergehenden Fahrradkorso von Stuttgart-Vaihingen aus zu fahren.

Mehrere Ostermärsche in Baden-Württemberg

Auch in Mannheim ist am Samstag ein Ostermarsch angemeldet. Die Aktion beginnt um 13 Uhr am Alten Messeplatz und soll etwa zweieinhalb Stunden dauern, ab 15:30 Uhr ist eine Abschlusskundgebung am Kapuzinerplanken geplant. In Ulm soll der Ostermarsch ab 11 Uhr durch die Innenstadt führen und mit einer Kundgebung ab 12:30 Uhr am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz enden. In Ellwangen (Ostalbkreis) beginnt der Ostermarsch bereits um 10 Uhr.

Eine Aktion des Friedensbündnisses Heidelberg startet unter dem Motto "Für Frieden, Abrüstung und internationale Solidarität! Gegen Kriegstüchtigkeit und sozialen Kahlschlag" am Samstag um 12 Uhr bei der Stadtbücherei und soll auf der Neckarwiese enden. Ein Europäischer Friedensmarsch soll um 14 Uhr in Kehl (Ortenaukreis) starten und über die Europabrücke ins französische Straßburg führen. Dort soll auch ein russischer Kriegsdienstverweigerer von seinen Erfahrungen berichten.

Auftakt bereits am Gründonnerstag

Die diesjährigen Ostermärsche in Baden-Württemberg sind bereits am Gründonnerstag mit ersten Aktionen gestartet. Wie die Veranstalter am Freitag in Bonn mitteilten, nahmen in Freiburg am Gründonnerstag rund 350 Menschen teil. Am Karfreitag gab es einen Ostermarsch in Biberach. Laut Veranstalter demonstrierten etwa 100 Menschen unter dem Motto "Erzähle mir vom Frieden."

Demonstrierende beim Ostermarsch in Biberach SWR

Bundesweit zeigte sich das Netzwerk Friedenskooperative zufrieden mit dem Auftakt. Bei den Veranstaltungen seien die Forderungen nach der Beendigung der Kampfhandlungen und nach Friedensverhandlungen im Krieg gegen die Ukraine ebenso wie im Gaza-Krieg zentral gewesen.

Aktionen für Frieden am Montag in Friedrichshafen und Mannheim

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) lädt die Vereinigung Internationaler Bodensee-Friedensweg am Montag um 13 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Motto "Friedensmacht Europa: Gemeinsam Frieden & Klima schützen". Auch in Mannheim ist am Montag eine Veranstaltung geplant, ein Osterspaziergang.