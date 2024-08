Basel richtet den Eurovision Song Contest 2025 aus

per Mail teilen

Die Entscheidung, in welcher Stadt der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr stattfindet, ist gefallen. Die Schweiz hatte im Mai den ESC in Malmö gewonnen und ist deshalb Ausrichter des größten Gesangswettbewerbs.

Freude in Basel. Am Freitagmorgen haben die Verantwortlichen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) die Entscheidung bekanntgegeben: Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) ist in Basel.

Die beiden ESC-Halbfinals werden am 13. und 15. Mai stattfinden, das Finale dann am 17. Mai 2025.

Deutsche Grenzstadt Lörrach sprach sich für ESC in Basel aus

Die Stadt im französisch-schweizerisch-deutschen Dreiländereck warb auf ihrer Website mit Internationalität und dem Zusammenkommen von verschiedenen Sprachen und Kulturen. In einem Bewerbungsvideo der Stadt hatte sich auch der Oberbürgermeister der deutschen Grenzstadt Lörrach, Jörg Lutz, für Basel ausgesprochen. "Aus dem Dreiländereck machen wir mit dem Eurovision Song Contest das 40-Länder-Eck", sagte Lutz. In Lörrach könnten zum Beispiel viele Gäste übernachten.

In dem Video tritt auch der Lörracher Oberbürgermeister "Jörg" auf, um Basel bei seiner Bewerbung um die Austragung des ESC zu unterstützen. Stadt Basel

In Basel waren die Hotelpreise schon vor der Bekanntgabe emporgeschnellt: Schon einfache Unterkünfte kosten während des ESCs mehrere hundert Euro pro Nacht.