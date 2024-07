Landwirte im Elsass und Südbaden kämpfen mit dem Starkregen der letzten Wochen. Die Ernte fällt teilweise aus und die Qualität sinkt.

Nicht nur zu wenig, sondern auch zu viel Regen ist nicht gut für die Pflanzen. Der nasse Frühling und Sommer macht den Landwirten im Elsass und in Südbaden zu schaffen. Es kommt zu Ausfällen und Herausforderung beim Ernten.

Weniger Erträge

Christian Wollenschläger baut in Seltz im Elsass Luzerne an, eine Art Futterpflanze. Deren Ertrag ist in diesem Jahr deutlich geringer. Damit verliert er 40 Prozent der Ernte. Auch seine Mais- und Sonnenblumenfelder sind betroffen.

"In einem guten Jahr ernten wir vier bis fünf Mal. Jetzt sind wir bei einer Ernte. Eigentlich sollten wirzu dieser Zeit schon bei der dritten Ernte sein."Maschinen bleiben im Matsch stecken

Festgefahren

In dem Schlamm bleiben gewöhnliche Maschinen stecken. Laurent Fischer musste sich deshalb extra einen Mähdrescher mit Ketten ausleihen um seinen Weizen zu ernten. Dessen Qualität leider auch unter dem Regen.

Nicht alle Mähdrescher schaffen es durch den Schlamm. SWR

Auch Südbadens Ernte geht unter

Ähnlich Probleme, wie die französischen Bauern, haben auch die deutschen Landwirte. Padraig Elsner vom Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV) erklärt: "Sogenannten Brotweizen in hoher Qualität zu produzieren ist viel Arbeit. die macht der viele Regen teilweise zunichte. Es zeichnet sich ab, dass die Ernte in diesem Jahr weniger gut ausfällt, er rechnet mit finanziellen Verlusten für Landwirt:innen."

Ein Fazit könne man erst im August ziehen. Besonders betroffen seien aber jetzt schon die Getreideernten. Das Heu müsste eigentlich längst eingefahren sein.

"Je länger das Heu steht, desto mehr verliert es an Futterqualität."

