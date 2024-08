Marion Eiche arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Hier stellen wir sie vor.

Marion Eiche ist Redakteurin, Reporterin und Moderatorin im SWR Studio Freiburg. Sie arbeitet vor allem für die Radiowellen, für Online, und moderiert Veranstaltungen.

Sie ist eine waschechte Badenerin, in Mannheim geboren, in Emmendingen aufgewachsen und mittlerweile schon lange in Freiburg. Nach Hotelfachlehre und Romanistikstudium, nach Aufenthalten in der Schweiz, Italien und Frankreich, ist das SWR-Studio Freiburg die berufliche Heimat geworden.

Schwerpunkte und Lieblingsthemen

1998 produzierte sie die ersten Radiobeiträge, dann hat sie viele Jahre im Regionalbüro Offenburg den Eurodistrikt beobachtet und über die Grenze geschaut. Im Funkhaus in Freiburg sind die Radio-Nachrichten einer ihrer Schwerpunkte. Ihr Reporterinnen-Glück sucht sie am liebsten, wenn es um Natur und Kultur geht, interessante Menschen und skurrile Dinge oder die modernen Zeiten in der badischen Heimat. Als Moderatorin steht sie genauso gerne auf der Bühne am Rhein wie im hauseigenen Schlossbergsaal.

Und sonst so?

Wenn es nicht um den SWR geht: Dann sind Abba und Adele, singen und Sport, Skifahren und Tennis, das Meer und die Berge und vor allem die Familie angesagt.