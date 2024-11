Jan Ludwig ist multimedialer Reporter und Redakteur im SWR Studio Freiburg.

Jan Ludwig, Redakteur im SWR Studio Freiburg SWR

Jan Ludwig (1967) ist multimedialer Redakteur und gehört zur Redaktionsleitung von SWR Aktuell Südbaden im Studio Freiburg. Ob Radio, Fernsehen, Online oder alles zusammen fürs Smartphone: die Multimedialität bestimmt inzwischen seinen journalistischen Alltag. Was unverändert bleibt: seine Leidenschaft, von aktuellen Ereignissen zu berichten, Geschichten zu erzählen von Menschen in besonderen Situationen, und das Geschehen in der Region verstehbar zu machen und einzuordnen.

Der Weg zum SWR

Geboren ist Jan Ludwig in Flensburg, aufgewachsen in Heidelberg und Köln, in Lahr hat er Abitur gemacht. Dort sammelte er erste Erfahrungen als Hörfunkreporter und Moderator beim kanadischen Rundfunk CFN (Canadian Forces Network). Während des Studiums in Freiburg begann er als Hörfunkreporter beim damaligen SWR-Regionalprogramm "S4 Radio Breisgau". Nach dem Uni-Abschluss in Germanistik und Anglistik folgte die Ausbildung zum SWR-Redakteur in Mainz, Stuttgart und Baden-Baden.