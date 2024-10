per Mail teilen

Mit Spannung blickt die Welt auf den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Über den US-Wahlkampf wird am kommenden Montag Arthur Landwehr im SWR Studio Freiburg sprechen.

Elf Jahre war Arthur Landwehr für die ARD Auslandskorrespondent in den USA. Jetzt wird er am 14. Oktober im SWR Studio Freiburg über die Stimmung und Erwartungen der US-Wählerinnen und -Wähler sprechen. Erst kürzlich veröffentlichte er das Buch: "Die zerrissenen Staaten von Amerika". Darin lenkt er den Blick auch auf die Parallelen zu Deutschland. Am Montag mit dabei ist auch Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

Wer ist Arthur Landwehr?

Arthur Landwehr hat als ehemaliger USA-Korrespondent vier Präsidentschaften miterlebt und intensiv journalistisch begleitet. Außerdem hat er während seiner Jahre in Amerika immer wieder mit der Bevölkerung vor Ort gesprochen. Er hat darüber berichtet, was die Menschen in diesem Land bewegt - warum sie wählen, wie sie wählen oder warum sie es gerade nicht tun.

Landwehr hat an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg studiert und seine ersten journalistischen Erfahrungen als Reporter im SWR Studio Freiburg gesammelt, bevor er Redakteur, Auslandskorrespondent und später Chefredakteur wurde. Seit 2023 ist er im Ruhestand.

Weitere Informationen zur Veranstaltung im SWR Studio Freiburg

Datum und Uhrzeit: Montag, 14. Oktober 2024, um 19:30 Uhr

Ort: SWR Studio Freiburg, Kartäuserstraße 45 in 79102 Freiburg

Moderation: Christoph Ebner, Leiter des SWR Studios Freiburg, und Miriam Krafft, Fachreferntin der Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Freiburg

Der Einlass ist kostenfrei.