Universitätsklinikum und Freiburger Tafel arbeiten zusammen

Obst, Konserven und Patientiengespräch: Bei der Freiburger Tafel kann man sich neben Lebensmitteln auch mit ärztlichem Rat eindecken.

Einmal im Monat können sich Menschen in den Räumen der Freiburger Tafel ärztlich untersuchen lassen - Kosten kommen dabei keine auf sie zu. Das Projekt läuft seit März 2024 und ist in Kooperation mit Herzspezialisten der Uniklinik Freiburg entstanden.

Herzgesundheit für Bedürftige

Das Projekt verfolgt das Ziel, Menschen gesundheitlich zu versorgen. Vor allem jene, die sonst eher nicht zum Arzt gehen - etwa weil sie Angst vor möglichen finanziellen Belastungen haben, die Sprache nicht gut beherrschen und sich mit dem Gesundheitssystem nicht auskennen. Um an den monatlichen Sprechstunden teilzunehmen, brauchen sich Interessierte lediglich in eine ausgehängte Liste einzutragen.

Angeboten wird die Sprechstunde vom Universitätsklinikum Freiburg, von wechselnden Ärztinnen und Ärzten der Klinik für Kardiologie und Angiologie. In ihrer Freizeit nehmen sie sich die Zeit für einfache, aber wichtige Untersuchungen. So führen sie etwa Kontrollen des Blutdrucks durch und sprechen mit den Patientinnen und Patienten über deren Symptome - und das abseits des Klinikalltags.

Einfache Untersuchung kann Leben retten

Für den Arzt Constantin von zur Mühlen ist die Sprechstunde bei der Tafel eine willkommene Erinnerung daran, dass eine grundlegende Gesundheitsversorgung ohne hochtechnische Maschinen möglich und wichtig ist. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen eine Besucherin im Frühsommer: Sie war mit starkem Brustschmerz zur Sprechstunde gekommen. Der Verdacht auf einen Herzinfarkt wurde später in der Uniklinik bestätigt. Sie konnten dieser Frau also möglicherweise das Leben retten.

"Eine Patientin mit Verdacht auf Herzinfarkt konnten wir direkt in unserer Abteilung in der Uniklinik weiter behandeln."

Dirk Westermann, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Universitätsklinikum und Hans-Herbert Weyer aus dem Vorstand der Tafel haben das Projekt gemeinsam ins Leben gerufen. Weyer sagt, dass sich die Anmeldelisten für die nächste Sprechstunde schnell füllen: "Die Leite fühlen sich wertgeschätzt und freuen sich, dass sich die Ärzte Zeit für sie nehmen."