Architektur-Studierende haben 24 Stunden lang in der Weiler Innenstadt im Freien verbracht. Sie haben im Schlafsack draußen geschlafen. Das hat es mit der Aktion auf sich.

Wie fühlt es sich an, obdachlos zu sein? Was erlebt man, wenn man eine Nacht im Schlafsack mitten in der Stadt verbringt? Solche Fragen können die Erstsemesterstudierenden des Studiengangs "Architektur" in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) nach 24 Stunden auf der Straße ziemlich gut beantworten.

Mit Stühlen, Isomatten und Schlafsäcken haben sich die Studierenden direkt vor dem Eingang des Weiler Rathauses eingerichtet: Ein ungewohnter Anblick für die Menschen, die das Rathaus während der Öffnungszeiten betraten. Auf den ersten Blickt wirkt es eher wie ein Protest-Camp und nicht wie eine Hochschul-Aktion.

Mit Schlafsäcken vor dem Rathaus-Eingang

Weils Oberbürgermeisterin Diana Stöcker (CDU) winkte den Studierenden aus dem Fenster ihres Amtszimmers im ersten Stock zu und suchte am Abend auch das direkte Gespräch mit den jungen Leuten.

Für SWR1 BW haben wir die Studierenden am nächsten Morgen nach ihren Erfahrungen gefragt:

Professor Frank Hovenbitzer, ein bekannter Architekt aus Lörrach, hatte seinen Erstsemester an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg den folgenden Auftrag gegeben: Von 10 Uhr bis 10 Uhr des Folgetages sollten sie auf drei Plätzen in der Weiler Innenstadt beobachten, was sich in der Stadt in diesem Zeitraum tut und verändert. Was erlebt man, wenn man eine Nacht im Schlafsack mitten in der Stadt verbringt? Wie ist es, nicht mal eben ins Warme gehen zu können?

Studierende schätzen danach das eigene Bett umso mehr

Eine eindrückliche Erfahrung für die Studierenden: "Die Eindrücke nachts sind so anders, es gibt so viele Geräusche in der Stadt, von denen man immer wieder aufwacht", beschreibt eine Studentin ihre Nacht. Viele wissen das eigene Bett oder die eigenen Wohnung nach den 24 Stunden im Freien umso mehr zu schätzen.

Ich habe gemerkt, wie unfassbar hart es sein muss, obdachlos zu sein.

Erfahrungen sollen ins Seminar einfließen

Die Studierenden sollten auch notieren, wie sich die Besucherfrequenz entwickelt und wie sich Atmosphäre und Licht verändern. Wie sie ihre Erlebnisse und Erkenntnisse im Architekturseminar später präsentieren, dürfen die jungen Leute selbst entscheiden: Skizzen sind dabei genauso erlaubt wie Fotos oder Videos, ebenso die Präsentation von Fundstücken aus der Innenstadt.

Seit einem Jahr gibt es an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach den bundesweit ersten dualen Studiengang "Architektur". Die Seminare werden aus Platzgründen nicht in Lörrach abgehalten, sondern auf dem Vitra Campus in die Nachbarstadt Weil am Rhein.